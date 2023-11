Hilsbach/Weiler – Baubeginn Kindergarten – Kindergarten soll nach den Sommerferien 2024 in Betrieb gehen

Die Stadt Sinsheim investiert massiv in den Ausbau der Kinderbetreuungsplätze in der

Gesamtstadt.

Nun beginnen die Baumaßnahmen für die Erweiterung des städtischen Kindergartens

Hilsbach/Weiler. Der Neubau entsteht auf städtischer Fläche in unmittelbarer Nähe zum

Schulzentrum und dem bestehenden Gebäude des Kindergartens.

Zum Auftakt kamen Oberbürgermeister Jörg Albrecht, die Ortsvorsteher Martin Gund und

Manfred Wiedl, Dezernatsleiter Ulrich Landwehr, Erich Kniel, bei der Stadt im Amt für

Gebäudemanagement zuständig für die Planung des Kindergartens, und Dieter Epple als

Vertreter der Rohbaufirma Fritz Gauer Bauunternehmung zum symbolischen Spatenstich

zusammen.

Der Neubau wird auf etwas mehr als 700 Quadratmetern Platz für drei

Kindergartengruppen bieten, davon eine Krippengruppe und zwei Gruppen für Kinder ab

drei Jahren. Außerdem entsteht im neuen Gebäude eine Mensa, die künftig auch von den

Schülern der benachbarten Schule genutzt werden soll.

„Wir sind sehr froh und glücklich, dass die Bauarbeiten nun beginnen“, bekräftigte

Oberbürgermeister Jörg Albrecht beim Termin. „Wir wissen um den großen Bedarf an

Kinderbetreuungsplätzen und investieren massiv in den Ausbau der Kapazitäten.“ Die

Erweiterung des Kindergartens Hilsbach/Weiler kostet rund drei Millionen Euro inklusive

Erschließung und Planungskosten. Daneben investiert die Stadt in die Erweiterung des

Kindergartens Dühren und den Umbau einer Gaststätte zu einer neuen Einrichtung in

Eschelbach. Insgesamt investiert die Stadt hier ca. 13 Millionen Euro. Hinzu kommen

Neubauten und Erweiterungen von konfessionellen und privaten Kindergartenträgern.

Insgesamt werden so bereits im kommenden Jahr rund 160 zusätzliche

Kinderbetreuungsplätze in Sinsheim geschaffen.

Die Bodenplatte für den Kindergartenneubau Hilsbach/Weiler wird in diesen Tagen gelegt.

Voraussetzung sind trockene Wetterverhältnisse.

Planung und Bauleitung für die Erweiterung des Kindergartens Hilsbach/Weiler übernimmt

das städtische Amt für Gebäudemanagement. Das bedeutet eine erhebliche

Kostenersparnis im Vergleich zur Leistungserbringung durch externe Dienstleister. „Wir

sind sehr stolz darauf, bei uns im Haus kompetentes Personal zu haben, das diese

Leistung erbringt“, betonte Albrecht. Namentlich dankte er Amtsleiter Kai Lichtwald,

Abteilungsleiter Götz Hartmann und Sachbearbeiter Erich Kniel.

Auch Hilsbachs Ortsvorsteher Martin Gund bekundete beim Termin seine Dankbarkeit.

Besonders den Anwohnern im unmittelbaren Umfeld der Baustelle dankte er für das

Verständnis für mögliche Einschränkungen während der Bauarbeiten. „Wir stehen in

engem Austausch und informieren stets rechtzeitig über einzelne Bauschritte.“

„Hilsbach und Weiler warten auf die Betreuungsplätze. Wir sind sehr froh, dass die

Erweiterung nun so zügig umgesetzt wird“, schloss sich Weilers Ortsvorsteher Manfred

Wiedl an.

Bereits nach den Sommerferien 2024 soll das neue Gebäude genutzt werden können.

Neben der Erweiterung der räumlichen Kapazitäten liegt in der Gewinnung des

Fachpersonals eine weitere große Herausforderung für die Stadt. Das Jobangebot in den

Sinsheimer Kindertageseinrichtungen ist vielfältig. „Die Arbeit im Kindergarten ist mehr als

nur ein Job – es ist eine Chance, die Zukunft unserer Kinder zu gestalten!“, heißt es daher

treffend auf der Landingpage des neuen Karriereportals https://karriere.sinsheim.de.

Neben den aktuellen Ausbildungs- und Stellenangeboten im Bereich der

Kindertagesstätten finden sich auf der Seite Informationen zu allen städtischen

Kindertageseinrichtungen, einschließlich des jeweiligen Kindergartenkonzepts und

zahlreicher Impressionen.

Bild (Stadt Sinsheim): Die Bauarbeiten für die Erweiterung des Kindergartens Hilsbach/Weiler

beginnen in diesen Tagen.

Quelle: Stadt Sinsheim