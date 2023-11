Demokratieforum Hambacher Schloss Mittwoch, 22. November 2023, 19 Uhr „Was ist gerecht?“

Zu Gast:

• Teresa Bücker, Journalistin und Autorin, im Ullstein Verlag ist im vergangenen Jahr das

politische Sachbuch „Alle Zeit. Eine Frage von Macht und Freiheit“ erschienen

• Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin),

Autor und Kolumnist zu wirtschaftspolitischen Themen, Professor für Makro-Ökonomie an

der Humboldt-Universität zu Berlin

• Linda Teuteberg, Mitglied des Deutschen Bundestages und Mitglied des FDP-

Bundesvorstandes, stellvertretende Vorsitzende von „Gegen Vergessen Für Demokratie e.V.“

und der Ludwig-Erhard-Stiftung

Was ist gerecht? Eine Frage, die jeden von uns ganz alltäglich beschäftigt – im Kindergarten, im Job

oder im Alter. Darüber spricht Moderator Michel Friedman mit seinen Gästen beim nächsten

Demokratieforum am 22. November im Hambacher Schloss.

Erbschafts- oder Vermögenssteuer, Absenkung der Einkommensgrenze beim Elterngeld,

Kindergrundsicherung und mangelnde Arbeitsanreize – über soziale Gerechtigkeit wird hitzig

diskutiert. Bei diesen Debatten innerhalb der Gesellschaft oder unter Politikern wird klar: Das

Empfinden von (sozialer) Gerechtigkeit ist höchst unterschiedlich. Sollen diejenigen mehr

Unterstützung erfahren, die mehr brauchen? Oder sollen Vermögende höher besteuert werden?

Linda Teuteberg lehnt die Fixierung auf das Verteilen statt des Erwirtschaftens und damit die

Forderung nach einer Vermögenssteuer ab. Im Sinne der Sozialen Marktwirtschaft sieht sie die

Grundlagen für Wohlstand und Freiheit in der Eigenverantwortung und Leistungsbereitschaft eines

jeden Einzelnen. Wirtschaftlicher Wettbewerb ist für die FDP-Bundestagsabgeordnete in hohem

Maße sozial.

Für Teresa Bücker bedeutet soziale Gerechtigkeit in erster Linie die gerechte Verteilung von Zeit.

Gerade Frauen – in aller Regel für die Kinderbetreuung oder Angehörigenpflege in der Familie

zuständig – sind oft nicht in der Lage, ihren Beruf in Vollzeit ausüben zu können. Mit einer generellen

Arbeitszeitverkürzung, so die Journalistin und Autorin, ist die Möglichkeit gegeben, Arbeitszeiten wie

auch gesellschaftliche Aufgaben gerechter zu verteilen.

Und was macht es mit einer Gesellschaft, wenn viele Menschen von ihrer Arbeit nicht mehr leben

können? Wie viel Sprengstoff liegt in einer ungleichen Gesellschaft? Der Ökonom Marcel Fratzscher

setzt zur Verkleinerung der Ungleichheit auf ein Steuersystem, das Arbeit entlastet und Vermögen

stärker belastet: „Die Topvermögenden, die oberen ein Prozent, würden dann zwar einen größeren

Teil abgeben. Aber nicht aus Selbstzweck, weil Ungleichheit prinzipiell ein Problem ist, sondern um

Menschen mit geringem Arbeitseinkommen steuerlich zu entlasten, damit sie mehr Chancen und

Möglichkeiten haben, Vermögen aufzubauen. Die Ungleichheit verkleinert sich damit ‚von unten‘“.

Demokratieforum Hambacher Schloss: „Was ist gerecht?“

• Mittwoch, 22. November 2023, 19 Uhr

• Live dabei sein im Hambacher Schloss: Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung per Mail ist

erforderlich -> demokratieforum@hambacher-schloss.de

• Das Demokratieforum wird vom SWR aufgezeichnet und ist in folgenden Medien zu

sehen:

– ARD-Mediathek ab 24.11.

– SWR-YouTube-Kanal ab 25.11.

– SWR Aktuell Radio am 25.11. um 14.05 Uhr und 21.03 Uhr sowie am 26.11. um

10.03 Uhr

– SWR-Fernsehen am 26.11. um 11.15 Uhr

Die Reihe „Demokratieforum Hambacher Schloss“ ist eine Kooperation des SWR und der Stiftung

Hambacher Schloss.

Quelle: Stiftung Hambacher Schloss