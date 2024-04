Neustadt – SPD Geinsheim stellt Ortsbeiratsliste vor

Neustadt / Geinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. „Die richtige Mischung aus Erfahrung und Innovationskraft“, beschreibt Ronald Helf die Liste der SPD Geinsheim für die Wahlen zum Ortsbeirat Geinsheim am 9. Juni. Auf den Rentner, der auf Listenplatz 1 kandidiert, folgen zwei Studierende; Bastian Bo Bockmayer und Sarah Daniel. Sie wollen mit Alexandra König (Listenplatz 4) die Interessen der jüngeren Generation im Ortsleben vertreten wissen. Vervollständigt wird die Liste durch Christina Schwarz-Licht und Eva-Maria König. „Wir haben viele Vorschläge für unser Geinsheim“, sagt Helf. Im Vordergrund stehe zunächst, bezahlbaren Wohnraum im Weindorf zu schaffen, um unter anderem dadurch attraktiver für den Zuzug speziell junger Familien zu werden. „Auch um die Sauberkeit müssen wir uns kümmern“, so Bockmayer. Die Geinsheimer SPD findet, ab und an ein paar öffentlichkeitswirksame Müll-Sammelaktionen zu starten, genüge nicht. Ein sinnvolles Konzept müsse her.

Schließlich möchte man den Ortsbeirat gegenüber der Stadtverwaltung stärken. Entscheidungen müssten im Sinne der Bürgerinnen und Bürger schneller getroffen werden, so die SPD Geinsheim.

Quelle SPD Geinsheim