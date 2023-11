Ludwigshafen – Frauen Union Ludwigshafen unterstützt “Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen”

Wir unterstützen mit unserer uneingeschränkten Solidarität den “Interna-

tionalen Tag gegen Gewalt an Frauen“, der weltweit Frauen und Mädchen

gewidmet ist und jährlich am 25.November auf Menschenrechtsverletzun-

gen, Gewalt und Unterdrückung von Frauen hinweist, so die Kreisvorsit-

zende der Frauen Union Ludwigshafen Kirsten Pehlke.

Der 25. November 2023 steht somit weltweit in der Aufmerksamkeit von

Frauen und Mädchen, die u.a. von Gewaltherrschaft Autokratischer Regie-

rungen, sowie häuslicher Gewalt betroffen sind.

Gewaltbereitschaft gegen Frauen nimmt leider weltweit vermehrt zu, be-

sonders in Krisen-und Krisengebieten, meist Kriegsbedingt.

Daher unterstützen wir aktiv, auch mit unserer Anwesenheit den “Inter-

nationalen Tag gegen Gewalt an Frauen” am 25.November 2023, so Kirs-

ten Pehlke abschließend.

Quelle: CDU Ludwigshafen