Speyer – Vollsperrung der Schifferstadter Straße aufgrund von Straßenbauarbeiten ab 24. Juli

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund des Ausbaus der Schifferstadter Straße muss diese zwischen dem Kreisel am Mitfahrerparkplatz und der Kreuzung am Wartturm ab Montag, 24. Juli 2023, bis voraussichtlich Mitte September 2023 für alle Verkehrsarten vollgesperrt werden. Die Märkte REWE Kai Köhler und Thomas Philipps bleiben über die Zufahrt der Spaldinger Straße und das Autohaus Cuntz über die Zufahrt der Landwehrstraße erreichbar.

Konkret werden die Fahrbahn zwischen der Zufahrt zu den Märkten und dem Wartturm grundhaft saniert und die Zufahrt radverkehrsgerecht und barrierefrei umgestaltet. Zudem wird der Geh- und Radweg grundhaft saniert und als erstes Teilstück der Pendler-Radroute „Schifferstadt – Wörth“ verbreitert. Im Zuge dessen erneuern die Stadtwerke Speyer die Straßenbeleuchtung. Eine halbseitige Sperrung wurde geprüft, allerdings können die Arbeiten aus Gründen des Arbeitsschutzes und aufgrund von verfahrenstechnischen Belangen leider nur unter Vollsperrung erfolgen.

Umleitungen

Für den Kfz-Verkehr wird eine kleinräumige Umleitung über die Siemensstraße – Brunckstraße – Landwehrstraße (und umgekehrt) eingerichtet. Alternative großräumige Umleitungen über die Iggelheimer Straße und Waldseer Straße wurden geprüft, jedoch aus folgenden Gründen verworfen: Eine großräumige Umleitung mit Vorwegweisern ist insbesondere von der B9 kommend für Nicht-Ortskundige schwer nachvollziehbar. Dagegen ist die gewählte kleinräumige Umleitung sehr gut zu begreifen. Des Weiteren wurden Ausweichverkehre über den Rinkenbergerhof befürchtet, dessen Infrastruktur hierfür nicht ausgelegt ist. Darüber hinaus resultierten für die Anwohnenden der Waldseer Straße erst im Frühjahr 2023 große baustellenbedingte Beeinträchtigungen.

Für den Fuß- und Radverkehr ist ebenfalls eine kleinräumige Umleitung über den Eibenweg – Kastanienweg – Spaldinger Straße (und umgekehrt) vorgesehen.

In der Landwehrstraße ist zu Hauptverkehrszeiten mit zähfließendem Verkehr zu rechnen. Weiterhin muss insbesondere an den Ampelkreuzungen Brunckstraße und am Wartturm von längeren Rückstaus ausgegangen werden. Aufgrund dessen werden Verkehrsteilnehmende gebeten, etwas mehr Zeit einzuplanen oder nach Möglichkeit zu Fuß zu gehen, Rad zu fahren oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Die Anwohnenden und Gewerbetreibenden des betroffenen Gebiets entlang der Landwehr-, Brunck- und Draisstraße wurden am 4. Juli 2023 von der Stadtverwaltung zu einem Ortstermin eingeladen. Mit ca. 30 anwesenden Personen wurden Maßnahmen zur Minderung der Verkehrsbeeinträchtigungen diskutiert. Demzufolge wird an der Ampelanlage am Wartturm während der Vollsperrung der Schifferstadter Straße ein neues Signalprogramm laufen, sodass Fahrstreifen mit Bezug zur Schifferstadter Straße nicht unnötig Grün angezeigt bekommen. Weiterhin werden Geschwindigkeitsdisplays eingesetzt. Seitens der Polizeiinspektion Speyer sind insbesondere in der Landwehr- und Brunckstraße Geschwindigkeitskontrollen geplant.

Bei den vorangegangenen kurzzeitigen Vollsperrungen der Schifferstadter Straße aufgrund der Kampfmittelsondierung hatten sich große Probleme mit Ausweichverkehren durch die Draisstraße ergeben. Daher wird eine Durchfahrt durch das Wohngebiet unterbunden, indem entlang der Landwehrstraße die Einmündungen Draisstraße und Benzstraße abgesperrt werden. Anliegenden ist die Zufahrt in dieses Gebiet weiterhin über die Einmündungen entlang der Siemens- und Brunckstraße möglich.

Andienung der Baustelle

Die Andienung der Baustelle erfolgt über den Kreisel am P+R-Parkplatz. Um den Verkehrsfluss im Kreisel aufrechtzuerhalten, werden die Absperrungen gegenüber der Kreisfahrbahn um einige Meter abgesetzt, sodass jeweils eine Aufstellfläche für ein- beziehungsweise ausfahrende Baustellenfahrzeuge zum Öffnen beziehungsweise Schließen der Absperrungen gegeben ist. Die Stadt Speyer bittet die Verkehrsteilnehmenden hier um besondere Beachtung der Beschilderung, die eine Einfahrt in die Schifferstadter Straße für Unbefugte untersagt.

Kampfmittel

Da der Bereich um den Wartturm gemäß historisch-genetischer Erkundung gegen Ende des Zweiten Weltkriegs bombardiert wurde, besteht ein erhöhtes Potenzial für eine Kampfmittelbelastung. Ende März 2023 fand bereits eine Sondierung des Baufelds statt. Nach deren Auswertung bestanden 52 Verdachtspunkte, die auch keinen bekannten Leitungen zugeordnet werden konnten. Diese Verdachtspunkte wurden Ende Mai 2023 mittels eines ergänzenden Verfahrens detektiert. Demnach liegen nun noch 13 über das Baufeld verteilte Verdachtspunkte in ca. 0,5 bis 1,5 Meter Tiefe vor. Diese werden voraussichtlich ab Dienstag, 25. Juli 2023, nacheinander freigelegt und identifiziert. Die Stadtverwaltung Speyer wird die Bevölkerung im Falle eines Kampfmittelfundes umgehend informieren. Es wird darauf hingewiesen, dass bei einem etwaigen Kampfmittelfund die Zuständigkeit an den Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz übergeht.

Unter anderem aufgrund der noch ausstehenden Kampfmittelfreiheit, möglicherweise ungünstiger Witterung im Spätsommer 2023 und der allgemein hohen Auslastung der Baubranche, bestehen hinsichtlich des Bauendes noch Unsicherheiten. Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass die Bauarbeiten sowie die Vollsperrung circa acht Wochen dauern und demnach voraussichtlich Mitte September 2023 beendet sein werden.

Weitere Informationen zum Ausbau der Schifferstadter Straße sind unter www.speyer.de/schifferstadter-strasse abrufbar. Zudem erfolgen wöchentlich aktualisierte Informationen zu den Baustellen in und um Speyer im News-Ticker auf www.speyer.de/baustellen.

Die Stadt Speyer bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmenden, Gewerbetreibenden und Anwohnenden um Verständnis für die Beeinträchtigungen.

Quelle Stadt Speyer

Foto Schifferstadter Straße honorarfrei, © Stadt Speyer

Verkehrszeichenplan gesamt honorarfrei, © Modus Consult

Verkehrszeichenplan Detail Kreisel honorarfrei, © Modus Consult