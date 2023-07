Mannheim – GRÜNE Fraktion nominiert Prof. Dr. Diana Pretzell für die Wahl zur Ersten Bürgermeisterin

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am 31. August endet die Amtszeit des bisherigen Ersten Bürgermeisters Christian Specht und die Stelle wird neu besetzt. Das Vorschlagsrecht hierzu liegt bei der GRÜNEN Fraktion, die seit der letzten Kommunalwahl die stärkste Fraktion im Gemeinderat bildet. Die Fraktion empfiehlt Diana Pretzell als Erste Bürgermeisterin. Die Wahl des/der Ersten Beigeordneten („Erste/r Bürgermeister/in“) erfolgt durch den Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause am 25.07.2023.

Die Fraktionssprecherinnen Nina Wellenreuther und Stefanie Heß betonen: „Die GRÜNE Fraktion freut sich sehr, nach ihrer Sitzung am 17.07. Prof. Dr. Diana Pretzell als Kandidatin für das Amt der Ersten Bürgermeisterin vorschlagen zu dürfen. Pretzell leistet seit 2021 als Bürgermeisterin für den Geschäftskreis Umwelt, Klima, Stadtraum, Bürgerdienste, Friedhöfe sowie Stadtentwässerung hervorragende Arbeit und deckt zentrale Zukunftsthemen wie Klimaneutrale Stadt, Erneuerbare Energie, Rheindammsanierung, Wärmeversorgung und die Anpassung Mannheims an den Klimawandel sowie Einbürgerung ab. Sie hat sich durch ihre bisherige Arbeit einen hervorragenden Ruf über die Grenzen Mannheims hinaus erarbeitet und ist landes- und bundesweit bereits bestens vernetzt. Wir freuen uns, wenn sie zukünftig mit gleicher Tatkraft den neuen Oberbürgermeister in dessen Tätigkeit unterstützt und ihre bestehenden Verbindungen zum Wohle der Stadt noch weiter ausbauen kann, mit dem Ziel, Mannheim klimaneutral bis 2030“

Prof. Dr. Diana Pretzell zu ihrer Wahl: „Ich bedanke mich für das Vertrauen der Fraktion und würde mich auf die Herausforderungen und Chancen freuen, die Stadt in Sachen Klima- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Verkehrswende und soziale Gerechtigkeit noch weiter voran zu bringen.“

Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Gemeinderat