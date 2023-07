Weinheim – Jahreshauptversammlung – Feuerwehr befindet sich im Transformationsprozess

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Feuerwehrkommandant Bernd Meyer stellte bei der Jahreshauptversammlung aller Weinheimer Feuerwehrabteilungen seinen Jahresbericht vor. In seinem Rechenschaftsbericht gab er einen Ausblick auf die laufenden Projekte. Bei den Wahlen wurde Thomas Keller zum neuen stellvertretenden Feuerwehrkommandanten gewählt.

[RM] Bei hochsommerlichen Temperaturen stand die Tage die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim an. Normalerweise findet die Versammlung immer im ersten Quartal statt, diesmal entschied man sich aber für den Sommermonat Juli aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre, um sicherzustellen, dass diese auch in der Größenordnung problemlos durchführbar ist. Alle Abteilungen waren aufgerufen daran teilzunehmen und einen neuen stellvertretenden Feuerwehrkommandant zu wählen. Neben Feuerwehrdezernent und Ersten Bürgermeister Dr. Torsten Fetzner waren auch zahlreiche Gemeinderäte und eine Abordnung der Partnerstadt der Freiwilligen Feuerwehr Eisleben gekommen. Feuerwehrkommandant Bernd Meyer begrüßte mit seinen Stellvertretern Volker Jäger und Matthias Bente die Versammlung. Neben den Alterskameraden und Jugendfeuerwehrangehörigen nahmen von den 258 wahlberechtigten Feuerwehrangehörigen 136 teil.

In seinem Jahresbericht stellte Bernd Meyer fest, dass sich die Freiwillige Feuerwehr Weinheim in einem Transformationsprozess befindet. Die Entwicklungen und Einflüsse auf das Leben und den Arbeitsmarkt haben die Situation für das Ehrenamt nicht leichter gemacht. Durch die hohe Belastung schaffen es auch immer weniger ihren Dienstpflichten nachzukommen. Fast ein Drittel der Feuerwehrangehörigen konnte aus verschiedenen Gründen nicht regelmäßig am Feuerwehrdienst teilnehmen. Meyer möchte das Potential der Feuerwehrangehörigen wieder stärken, und forderte alle Einsatzkräfte auf gemeinsam Lösungen zu finden, um auch zukünftig stark und leistungsfähig für die Stadt Weinheim und seine Einwohner aufgestellt zu sein. Das sich die Einwohner auf ihre Feuerwehr verlassen kann, hatte die Wehr im Berichtsjahr bei 933 Einsätzen im Stadtgebiet fast täglich unter Beweis gestellt. Für dieses Engagement dankte Meyer den Frauen und Männern seiner Feuerwehr.

In seinem Ausblick war Feuerwehrkommandant wichtig in die Zukunft zu schaue. Um die Weinheimer Feuerwehr noch schlagkräftiger aufzustellen und die Abteilungen zusammenwachsen zu lassen, soll der Fokus auf gemeinsame Standards bei Beschaffungen und Ausbildungen gelegt werden, die dann auf individuelle Spezialisierungen aufbauen sollen. Aktuell stehen bei der Feuerwehrführung Themen wie Waldbrand, Logistikkonzepte und Überlegungen zu einem Standardlöschfahrzeug für alle Abteilungen auf der Agenda. Mit Arbeitskreisen möchte Meyer alle Feuerwehrangehörigen in die Planungen mit einbeziehen, damit Einsatztaktik und Feuerwehrtechnik effektiver von allen gemeinsam gestaltet, vorangebracht und vertieft werden können. „Trotz aller vor uns liegenden Herausforderungen bleibt unser gemeinsamer Auftrag und unser Ziel, für die Sicherheit der Weinheimer Bürger zu sorgen – und gemeinsam bekommen wir das hin,“ so Feuerwehrkommandant Meyer in seinem Schlusswort.

Bei den anschließenden Wahlen waren die aktiven Einsatzabteilungen aufgerufen einen neuen stellvertretenden Feuerwehrkommandanten zu Wählen. Der 60jährige Volker Jäger von der Abteilung Oberflockenbach, der das Amt 15 Jahre begleitete stellte sein Amt zur Verfügung, um die wichtige Führungsaufgabe in jüngere Hände zu übergeben. Mit Patrick Müller und Thomas Keller von der Abteilung Stadt hatten sich zwei erfahrene Führungskräfte um das Amt beworben. In geheimer Wahl wurde Thomas Keller zum Nachfolger von Volker Jäger von der Versammlung gewählt. Mit Thomas Keller und Matthias Bente stehen Feuerwehrkommandant Bernd Meyer zwei ehrenamtliche Stellvertreter zur Verfügung, die mit Ralf Mittelbach als stellvertretenden Leiter der Stabsstelle Feuerwehr und Katastrophenschutz im Hauptamt die Weinheimer Feuerwehrführung bilden.



Ehrungen und Beförderungen:

Übernahme von der Jugendfeuerwehr in die aktive Einsatzabteilung:

Lukas Frank Abteilung Rippenweier

Hannah Gärtner Abteilung Stadt

Dennis Morweiser Abteilung Oberflockenbach

Robert Schneider Abteilung Oberflockenbach

Marius Tilger Abteilung Stadt

Ehrungen für Mitgliedschaft:

15 Jahre Oberfeuerwehrfrau Denise Sgobbio Abt. Sulzbach

15 Jahre Hauptfeuerwehrmann Lukas Gärtner Abt. Stadt

15 Jahre Oberfeuerwehrmann Dennis Ewald Abt. Oberflockenbach

15 Jahre Hauptfeuerwehrmann Robin Dietrich Abt. Stadt

15 Jahre Hauptfeuerwehrmann Sven Buerholt Abt. Stadt

25 Jahre Brandmeister Christian Eck Abt. Sulzbach

25 Jahre Hauptbrandmeister Ralf Mittelbach Abt. Stadt

25 Jahre Hauptfeuerwehrmann Manuel Pflästerer Abt. Stadt

25 Jahre Hauptfeuerwehrmann Philip Stöhr Abt. Stadt

40 Jahre Hauptlöschmeister Roland Breitenfeld Abt. Stadt

40 Jahre Bandmeister Peter Schork Abt. Ritschweier

50 Jahre Brandmeister Christof Schäfer Abt. Ritschweier

Foto Feuerwehr Weinheim / Text: Ralf Mittelbach