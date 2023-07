Ludwigshafen – Apotheke in der Leininger Straße von Einbrechern heimgesucht

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Innenstadt ist am Sonntag, den 16.Juli 2023 verkaufsoffener Sonntag. Zwischen 13.00 und 18.00 Uhr sind die Geschäfte für Sie geöffnet. Auch Chez André der Feinkostladen in der Kunststraße hat seine Türen geöffnet. Ob grobkörniger Dijon Senf aus der letzten Granitstein-Senfmühle in der Bourgogne oder der Klassiker in der Kaviar-Palette ... Mehr lesen »