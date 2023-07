Mannheim – Verkaufsoffener Sonntag schließt Online Handel nicht aus

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Innenstadt ist am Sonntag, den 16.Juli 2023 verkaufsoffener Sonntag. Zwischen 13.00 und 18.00 Uhr sind die Geschäfte für Sie geöffnet. Auch Chez André der Feinkostladen in der Kunststraße hat seine Türen geöffnet.

Ob grobkörniger Dijon Senf aus der letzten Granitstein-Senfmühle in der Bourgogne oder der Klassiker in der Kaviar-Palette des Hauses Prunier, sowie eine exquisite Hummersuppe, Chez André bietet alles was das Feinschmeckerherz begehrt.

Falls es für Sie nicht möglich ist das Feinkostgeschäft zum Einkauf zu besuchen, steht Ihnen der Online-Marktplatz mrn-shop rund um die Uhr für Bestellungen zur Verfügung. Damit können Sie Online shoppen und trotzdem regional und nachhaltig agieren.

Weitere regionale Geschäfte finden Sie im Online Marktplatz mrn-shop

