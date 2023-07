Landau – „Picknick im Südpark“

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Picknick im Südpark am Sonntag, 16. Juli, wieder mit Wertschätzungsaktion für Landaus Ehrenamtliche.

Der Freundeskreis Blühendes Landau lädt für Sonntag, 16. Juli, zum beliebten „Picknick im Südpark“ ein. Auch in diesem Jahr findet die Veranstaltung wieder in Kooperation mit der Koordinationsstelle Ehrenamt der Stadt Landau, die das beliebte Fest ein zweites Mal als Dankeschön-Veranstaltung für ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger ausgewählt hat, statt.

„Wir möchten uns an diesem Tag für das Engagement der vielen Ehrenamtlichen in Landau bedanken“, erläutert Ehrenamtsbeauftragte Angelika Kemmler. Landaus Ehrenamtliche dürfen sich auf Gutscheine freuen, die sie an den Essens- und Getränkeständen einlösen können. Landauer Vereine und soziale Organisationen wurden bereits über die Dankesveranstaltung informiert und gebeten, Verzehrgutscheine bei Angelika Kemmler zu reservieren. Vereine, die noch keine Information erhalten haben, werden gebeten, sich bei der Ehrenamtsbeauftragten per E-Mail an angelika.kemmler@landau.de zu melden.

Der Vorstand des Vereins Freundeskreis Blühendes Landau freut sich, dass neben den kulinarischen Genüssen auch wieder ein buntes Rahmenprogramm für Abwechslung sorgen wird. Ob Jonglieren oder Kinderschminken, ob Musik Sport- oder Spielaktionen – für jeden Geschmack und jedes Alter wird etwas geboten.

Erstmals präsentieren sich in diesem Jahr die Jugendfeuerwehr, das Technische Hilfswerk, die DLRG sowie der Seniorenbeirat auf dem Theodor-Heuss-Platz.

Das „Picknick im Südpark“ beginnt am Sonntag um 11 Uhr mit einem Ökumenischen Gottesdienst am Kirchenpavillon „Himmelgrün“. Die offizielle Eröffnung des Festes ist um 12 Uhr am zentralen Infostand des veranstaltenden Vereins Freundeskreis Blühendes Landau. Zwischen 17 Uhr und 18 Uhr endet der erlebnisreiche Tag.

Dirk Wollenschläger dankt im Namen des gesamten Vorstands für die großzügige Unterstützung vieler Sponsorinnen und Sponsoren. Ohne deren Zuwendungen wäre das Parkfest in dieser schönen Form nicht realisierbar.

Bildunterschrift: Der Freundeskreis Blühendes Landau lädt am Sonntag zum „Picknick im Südpark“. (Quelle: Dominik Ketz)

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz.