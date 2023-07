Viernheim – Versucht mehrere Autotüren zu öffnen – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – In der Nacht zum Mittwoch (12.7.) versuchte ein 19 Jahre alter Mann, mehrere Fahrzeuge auf einem Parkplatz in der Lorscher Straße zu öffnen.Gegen etwa 0 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge die dunkel gekleidete Person.

Sie hätte bereits an mehreren Türgriffen der geparkten Autos gerüttelt und einen schwarzen BMW durchsucht. Dank des sofortigen Anrufes bei der Polizei und einer abgegebenen Personenbeschreibung konnte eine Streife den Tatverdächtigen noch im Nahbereich festnehmen. Der 19-jährige Viernheimer kam mit auf die Wache und wurde erkennungsdienstlich behandelt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Ob er aus dem Auto etwas mitgehen ließ, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Weitere sachdienliche Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat 42 der Polizeistation in Lampertheim / Viernheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegen.

Vor diesem Hintergrund bittet die Polizei darum, geparkte Fahrzeuge zu verschließen und keine Wertgegenstände zurückzulassen. Kriminelle nutzen jede Möglichkeit, die ihnen geboten wird.