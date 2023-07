Neues Außengelände der Seckenheimschulen in Mannheim wurde eingeweiht

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit einem gemeinsamen Schulfestes wurde das neugestaltete Außengelände an den Seckenheimschulen feierlich eingeweiht. Der neue Schulhof wird von der Werkreal- / Realschule und der Grundschule gemeinsam genutzt. Bildungsbürgermeister Dirk Grunert hebt bei seinem Besuch die kreative Neugestaltung des Außengeländes hervor: „Bildungspausen sind eine großartige Möglichkeit für Schüler*innen mit neuer Energie in den Unterricht zurückzukehren. Die Neugestaltung und Sanierung des Außenbereichs der Seckenheimschulen ist elementar für eine bessere pädagogische Pausengestaltung und damit für den Schulbetrieb insgesamt.”

Die Sanierung umfasst nicht nur das Schulhofgelände, sondern eine Neugestaltung der gesamten Außenanlage. Verschiedene Elemente wie Spielgeräte, Sitzgelegenheiten, Stellplätze für Fahrräder, Scooter und Autos sowie Baum- und Strauchpflanzungen wurden neu angelegt. Die Zugänge zur Schule konnten durch neue Bäume und bodendeckende Pflanzen aufgewertet werden. Entlang des Fußgängerzugangs wurden neue Fahrradstellplätze geschaffen. Daran schließen die ersten Spielflächen mit einer Tast- und Kletterwand an. Der neue überdachte Laubengang bietet zudem in regnerischen Pausen einen Aufenthaltsraum im Außenbereich. Ein neuer Blickfang vor dem Gebäude der Werk- und Realschule ist das Amphitheater, die Stufen laden zum Sitzen, Liegen und Spielen ein. Das Amphitheater wird in Zukunft auch als Freiluftklassenzimmer genutzt.

„Die neu gestalteten Außenanlagen bieten der gesamten Schulgemeinschaft ein vielfältiges Angebot an Bewegung, Interaktion und Ruhe. Wie alle Maßnahmen der BBS ist auch diese nach den individuellen Bedarfen der Schule geplant und umgesetzt”, beschreibt Peter Doberass, Geschäftsführer der BBS Bau- und Betriebsservice GmbH, den neugestalteten Außenbereich.

Anfang 2021 hat die Umsetzung der geplanten Umgestaltungsmaßnahmen des Außenbereichs durch die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH begonnen. Zum Ende der Sommerferien 2021 war ein Großteil des Schulhofs schon wieder nutzbar. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.050.000 Euro.

Vor der Neugestaltung mussten aufgrund von akutem Wasserstau auf dem Schulhof Entwässerungsmaßnahmen ergriffen werden, um den Betrieb zu gewährleisten. Mit der Sanierung des Außenbereichs wurde unter anderem durch das Abtragen der alten Asphaltschicht und die Verwendung von Pflastersteinen die Regenwasserversickerung optimiert.