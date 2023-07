Viernheim – Verdacht der Nötigung im Straßenverkehr – Polizei sucht Zeugen

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag (30.06.) kam es gegen 07.45 Uhr zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern in der Walter-Gropius-Allee in Viernheim. Im Anschluss folgte einer der Beteiligten mit einem schwarzen BMW seinem Kontrahenten, welcher mit einem braunen Mini Cooper unterwegs war, bis in die Anne-Frank-Straße. Es besteht der Verdacht, dass es während der Fahrt zu Verkehrsverstößen und strafbaren Handlungen, unter anderem in Form einer Nötigung im Straßenverkehr gekommen ist. Um den Sachverhalt aufklären zu können, bittet die Polizeistation Lampertheim-Viernheim Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06206/9440-0 zu melden.

