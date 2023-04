Future Music Camp 2023 Mannheim: Programm veröffentlicht

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Popakademie Mannheim) – Am 25. und 26. Mai 2023 findet das Future Music Camp der Popakademie BadenWürttemberg in Mannheim statt. Expertinnen und Experten der digitalen Musik- und Medienwirtschaft sprechen dabei rund um das Thema „Kreative Künstliche Intelligenz im Musikbusiness“. Das Keynote-Programm ist jetzt veröffentlicht.

Das Future Music Camp beschäftigt sich dieses Jahr mit den Auswirkungen kreativer künstlicher Intelligenz auf die Vermarktung von Musik. Dabei werden verschiedene Aspekte der Musikwirtschaft beleuchtet: die Arbeit von Labels, Verlagen und Agenturen, heutiger Medienkonsum oder die Perspektive der Fans, die Arbeit von Kreativschaffenden oder auch die ethische und rechtliche Dimension von K.I.

Internationale Keynote-Speaker:innen sind Julie Knibbe (Music Tomorrow, Frankreich) zum Thema „State of Music Data & Explainable A.I. in the Music Industry” und Valerio Velardo (The Sound Of A.I) zum Thema „How A.I. will impact music making“. Julian Löwe und Nepomuk Kähler (Neubau Music) geben einen Einblick zum Einsatz von K.I. im Label und Verlag. Prof. Dr. Hanno Fierdag (Anwalt für Musikrecht, Urheber- und Medienrecht) spricht über „K.I. und Urheberrecht“, Ryan Rauscher (BMG) beleuchtet das Thema „Payment Option Transparency – How to understand user-centric & co“. Zudem sprechen Hanna Lukashevich (Fraunhofer Institut) über „K.I. und Musikanalyse“ und Dr. Christine Bauer (Utrecht University) über „Ethische Fragen im Zusammenhang mit Algorithmen“. Daneben gibt es auch wieder ein umfangreiches Session-Programm, in dem weitere Themen der digitalen Musikvermarktung wie z.B. Fanbindung, innovative Content- Strategien, Playlist-Pitching oder der Einsatz von K.I. für Marketing-Assets diskutiert werden.

Das Future Music Camp startete 2009 als erstes Barcamp für die Musikwirtschaft und hat sich als modernes Konferenzformat für Führungs- und Nachwuchskräfte aus der Musikund Kreativbranche etabliert. Mit dem Future Music Camp vernetzt die Popakademie Baden-Württemberg Expertinnen und Experten aus der Praxis mit Studierenden aus einschlägigen Fachbereichen wie Musik-, Medien-, Kultur- und Kreativwirtschaft.

Verantwortlich ist David Stammer (Projektmanager Digital Innovation), der das Future Music Camp auch moderiert. Die Teilnahme am Future Music Camp ist kostenlos, die Plätze sind begrenzt.

Die Veranstaltung findet in Präsenz in Mannheim statt. Anmeldung unter:



Details zum Programm und Ablauf unter: