Podiumsgespräch im Friedrich-Ebert-Haus Heidelberg: Wer schützt die Demokratie? Wer schützt die Polizei?

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Friedrich-Ebert-Haus) – Veranstaltung: Wer schützt die Demokratie? Wer schützt die Polizei? Podiumsgespräch mit Polizeioberrat Peter Oechsler, Mannheim, der Heidelberger Bürgermeisterin Stefanie Jansen und Prof. Dr. Bernd Braun, Friedrich-Ebert-Haus am 27. April 2023, 19 Uhr im Friedrich-Ebert-Haus, Pfaffengasse 18, Heidelberg

Wer schützt die Demokratie? Wer schützt die Polizei? – Das sind die Leitfragen des Podiumsgesprächs am 27. April um 19 Uhr im Friedrich-Ebert-Haus. Der Leiter des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt Polizeioberrat Peter Oechsler, die Heidelberger Bürgermeisterin Stefanie Jansen und der Geschäftsführer der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte Prof. Dr. Bernd Braun sprechen über das Verhältnis von Polizei und Demokratie.

Demokratie muss gelebt, weiterentwickelt und geschützt werden. Je besser dies gelingt, desto enger werden die Räume für jene, die der Demokratie und den Grundrechten feindlich gegenüberstehen. Hierbei kommt der Polizei mit ihrem Gewaltmonopol eine zentrale Rolle zu. Der Polizei wird dabei ein großes Institutionenvertrauen entgegengebracht. Doch dieses Vertrauen ist kein Selbstläufer und muss immer wieder auf der Grundlage eines demokratischen Selbstverständnisses neu erarbeitet werden.

Die Polizei war zuletzt immer wieder in der Diskussion: Themen wie Polizeigewalt oder rechte Denkweisen innerhalb der Polizei auf der einen Seite, massive Angriffe auf Polizisten auf der anderen Seite zeigen die Notwendigkeit der Stärkung des demokratischen Denkens – in der Polizei und in der Gesellschaft.

Die Veranstaltung ist Teil des Begleitprogramms zur Ausstellung „Freunde – Helfer – Straßenkämpfer. Die Polizei in der Weimarer Republik“, die vom 30. März bis 11. Juni 2023 im Friedrich-Ebert-Haus in Heidelberg zu sehen ist.

Friedrich-Ebert-Haus

Pfaffengasse 18, 69117 Heidelberg

Öffnungszeiten April bis Oktober:

Dienstag bis Freitag: 9 – 18 Uhr

Samstag und Sonntag: 10 – 18 Uhr

Öffnungszeiten November bis März:

Dienstag bis Freitag: 9 – 17 Uhr

Samstag und Sonntag: 10 – 17 Uhr