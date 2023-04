Ferienprogramm der Zooschule Landau: Noch freie Plätze am Brückentag nach Christi Himmelfahrt und in der zweiten Woche der Pfingstferien

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Zooschule Landau) – Gibt es bereits Nachwuchs bei einigen Zootieren oder bei den im Zoo brütendenwilden Weißstörchen? Was gibt es Neues im Tierbestand? Das erkunden Kinder gemeinsam mit den Zoopädagoginnen und Zoopädagogen in den Ferien auf spannenden „Expeditionen“ durch den Zoo. Die Zooschule Landau bietet schulpflichtigen Kindern zwischen 7 und 11 Jahren unter dem Titel „Fit für die Zukunft“ ein abwechslungsreiches Programm an. Für den Brückentag nach Christi Himmelfahrt am Freitag, 19. Mai, sowie in der zweiten Woche der Pfingstferien gibt es noch freie Plätze.

Die Zootiere stehen dabei immer im Mittelpunkt, aber beim Ferienangebot der Zooschule kann man natürlich auch neue Freundschaften schließen, spielen und basteln. Die Kinder erfahren, wie der Zoo den bedrohten Tierarten hilft und was sie selbst zum Schutz unserer Erde beitragen können. Bereits ab 8 Uhr können die Kinder in die Zooschule kommen und wahlweise bis 13 Uhr, 14 Uhr oder 16 Uhr bleiben. Das gemeinsame Mittagessen wird im neuen „Erdmännl-Restaurant“ im Zoo eingenommen.

Das Anmeldeformular und weitere Informationen sind online zu finden unter:

https://zooschule-Landau.de/zooschule/services/ferienprogramm/jahresueberblick2021/. Auch in den weiteren rheinland-pfälzischen Schulferien bietet die Zooschule ein Ferienprogramm an, wobei wöchentlich das Programm wechselt. Mehr dazu ebenfalls auf der Webseite der Zooschule (https://zooschule-landau.de).