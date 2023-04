NaturFreunde veranstalten Radtour zum Ostermarsch am 8. April in Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Unter dem Motto „Mach mit, gemeinsam bewegen wir viel mehr! Nein zu Krieg und Militarismus!„ lädt die Fachgruppe „Radeln & soziales Wandern“ der NaturFreunde Ludwigshafen zur Beteiligung am traditionellen Ostermarsch der Friedensbewegung am Ostersamstag in Mannheim ein.

„NEIN zur Logik des Krieges – JA zur Sprache des Frieden“ ist der Titel der aktuellen Resolution des Bundesausschusses der NaturFreunde Deutschlands. Hier heißt es unter anderem: „Krieg ist immer falsch. Auch der Krieg in der Ukraine. Er bringt mit jedem Tag mehr Leid,

Zerstörung und Tod. Und das trifft vor allem sozial benachteiligte Menschen, die ohnehin durch Ungleichheit, Armut und Ausgrenzung bedroht sind.“ Die NaturFreunde verurteilen „den völkerrechtswidrigen, nicht zu rechtfertigenden Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine: sofortiger Waffenstillstand!“ und fordern den „Einstieg in Verhandlungen über ein dauerhaftes Friedensabkommen und den Abzug der russischen Truppen sowie Verhandlungen über die Wiederherstellung der staatlichen Integrität der Ukraine und für eine stabile Friedensarchitektur in Europa!“

Das Motto des diesjährigen „Bündnis Ostermarsch“ in Mannheim ist „ Frieden – Gerechtigkeit – Solidarität – Klimaschutz. Friedenslogik statt Kriegslogik!“ Auf der Kundgebung in Mannheim sprechen Christoph Marischka (Informationsstelle gegen Militarisierung Tübingen), Clemens Ronnefeldt (Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes), Ralf Heller (DGB-Regionsvorsitzender Nordbaden) und Hedwig Sauer-Gürth (Friedenbündnis Mannheim).

Treffpunkt für die gemeinsame Radtour nach Mannheim ist am 8. April um 12:00 Uhr auf dem Berliner Platz in Ludwigshafen am Rhein. (Nähe S-Bahnhof Mitte)

Danach Teilnahme am Ostermarsch und gegen 15:00 Uhr Weiterfahrt mit dem Rad den Rhein aufwärts an der Reißinsel vorbei. Wir nehmen die Fähre nach Altrip. Hier geht es weiter durch Auwälder entlang zur Rehbach und vor dort zum Maudacher Bruch. Danach führt der Weg zurück in die Stadt. Die ebene Fahrradstrecke ist circa 40 Kilometer. Die Rückkehr ist um 18:00 Uhr angedacht und eine gemeinsame Einkehr danach ist möglich.

Alle Informationen befinden sich auf der Homepage der NaturFreunde unter:

https://www.naturfreunde.de/termin/gruene-radrunde-zum-ostermarsch-2023

Anmeldung bitte unter: radeln&wandern@naturfreunde-ludwigshafen.de

Mitfahren, selbst sehen und mitdiskutieren. Genau das ist die Soziale Pedale. Sich aktiv mit der Gesellschaft beschäftigen und gemeinsam Antworten auf die Fragen der Zukunft finden. Die Fachgruppe „Radeln & soziales Wandern“ lädt alle Interresierten zu dieser und weiteren gemeinsamen Aktivitäten ein. Die Veranstaltung findet im Rahmen des diesjährigen Tourenprogramms der Naturfreunde Ludwigshafen statt.

https://www.naturfreunde.de/friedensresolution