GRN-Klinik Sinsheim: Digitaler Infoabend rund um das Thema Geburtsvorbereitung und Entbindung am Montag, 17. April – Anmeldungen ab sofort möglich

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar) – Die Vorfreude ist greifbar, der Geburtstermin rückt näher – am Montag, 17. April, 17 Uhr, lädt die GRN-Klinik Sinsheim alle Interessierten zu einem interaktiven Webinar ein. Chefärztin Dr. Ana-Maria Schmidt und ihr Team informieren über alle wichtigen Aspekte zur Entbindung und gehen dabei auch speziell auf die aktuelle Situation ein.

„Die Infoabende bieten eine gute Möglichkeit, sich vor der Geburt bereits ein bisschen mit der Klinik und unserem Angebot vertraut zu machen“, erläutert Dr. Schmidt. Nach der Vorstellung der Klinik und des Angebots beantworten die Chefärztin und ihr Team in einer abschließenden Fragerunde offene Fragen der Teilnehmenden.

Für den Online-Infoabend am 17. April können sich Interessierte bis zum Tag der Veranstaltung, 12 Uhr, online über die offizielle Webseite der GRN-Klinik unter https://eventgrn.rhein-neckar-kreis.de/Veranstaltungen/Details/1277 anmelden. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein funktionsfähiger Laptop oder PC, gegebenenfalls auch ein Smartphone mit einer stabilen Internetverbindung. Die angemeldeten Teilnehmer erhalten den Link zum Einwählen in die Veranstaltung wenige Stunden vor Veranstaltungsbeginn an die angegebene E-Mailadresse. Das Angebot ist kostenlos.

Weitere Informationen zur Geburtshilfe der GRN-Klinik Sinsheim unter www.grn.de/sinsheim/klinik/gynaekologie-und-geburtshilfe