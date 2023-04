Worms – Erster Durchgang des Mentoring-Programms der Hochschule Worms erfolgreich beendet

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 14. März trafen sich die Tandems noch einmal zur gemeinsamen Abschlussveranstaltung an der Hochschule. Der erste Durchgang des Mentoring-Programms startete im April 2022 mit 22 Teilnehmenden und nun, knapp ein Jahr später, steht fest: Das Programm war für alle ein voller Erfolg! Dass die gemeinsame Veranstaltung der Alumniverantwortlichen Nina Macher und Katja Meier sowie der Leiterin des Career Centers der Hochschule, Hanna Schwager so gut ankommt, ist die beste Motivation für eine Fortsetzung. Der Übergang von der Hochschule in den Beruf ist nicht immer einfach und genau hier setzt das neue Mentoring-Programm an.

Kickstart in die Karriere

Bei der Auftaktveranstaltung im Frühjahr 2022 haben die Studierenden ihre Mentorin oder ihren Mentor kennengelernt und stehen seitdem ein Jahr lang in engem Kontakt und regelmäßigem Austausch. Je nachdem, in welcher Phase sich die Mentees gerade befanden, wurden unterschiedliche Themen behandelt. Von einem Design-Thinking-Workshop zur allgemeinen Orientierung, über Unterstützung bei der Suche nach einem Praktikumsplatz oder dem Durchlaufen eines Bewerbungsprozesses inklusive erfolgreicher Gehaltsverhandlung bis hin zu „einfachem“ Zuhören und Mut machen – die gemeinsame Zeit konnte von den Tandems individuell gestaltet werden. “Das Mentoring-Programm hat mir Türen geöffnet, die ich alleine nie gefunden hätte. Ich kann es jedem Studierenden empfehlen, der seiner Karriere einen Kickstart geben möchte”, sagt Theresa Egner, Mentee des Jahrgangs 2022/2023. Neben den Einzelgesprächen boten ein gemeinsames Sommertreffen in Worms und ein Online-Workshop zum Thema „Nutze dein Netzwerk!” die Möglichkeit, sich im Laufe des Jahres auch als Gruppe zu treffen und so weitere Kontakte zu knüpfen. Getreu dem Motto des Programms „Ein Netzwerk, das voneinander lernt und miteinander wächst“. Daniela Eller, ebenfalls Mentee im Jahrgang 2022/2023, beschreibt es so: „Ich finde das Alumni-Mentoring super, weil es eine perfekte Möglichkeit bietet, das eigene Netzwerk zu erweitern. Außerdem kommt man mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch und kann sich über spannende Themen austauschen.“

Tolle Stimmung, lebhafter Austausch, gelungener Abschluss

Bei der Abschlussveranstaltung standen vor allem der gemeinsame Rückblick auf das Mentoring-Jahr und der Erfahrungsaustausch untereinander im Mittelpunkt. Die geteilten Einblicke in die gemeinsame Zeit der Tandems zeigten, wie bereichernd die Begleitung durch eine Mentorin oder einen Mentor für die Studierenden in der Übergangsphase zwischen Studium und Beruf ist. Gleichzeitig machten die Erzählungen deutlich, dass im Laufe des Jahres auch sehr persönliche Bindungen entstanden sind und die Tandems sicherlich auch über das Programm hinaus in Kontakt bleiben werden. Für das Organisationsteam hat sich in vielen Momenten bestätigt, wie wichtig das sorgfältige Matching zwischen Alumni und Studierenden ist. Eine Herzensangelegenheit, für die sich die Programmleitung viel Zeit in persönlichen Gesprächen nahm und so die Tandems bestmöglich zusammenführen konnte. Wir danken allen Mentees für ihre Offenheit und unseren Mentorinnen und Mentoren für ihr Engagement, ohne das unser Programm nicht möglich wäre!

Bald startet der neue Durchgang

Unter den Studierenden hat sich diese einmalige Chance bereits herumgesprochen, so dass in wenigen Wochen der zweite Durchgang mit insgesamt 23 Tandems starten kann. Besonders freuen wir uns, dass einige der Alumni auch ein zweites Mal als Mentoren mit dabei sind. Dieser Zuspruch von beiden Seiten zeigt der Programmleitung, dass sich das Mentoring-Programm zu einem wertvollen und besonderen Angebot der Hochschule entwickelt.