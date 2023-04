Ludwigshafen – Nach Einbruchsversuch in Handyladen Tatverdächtiger jetzt in U-Haft

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

In der Nacht auf Freitag (31.03.2023), gegen 2 Uhr, versuchten zwei Männer in einen Handyladen in der Mundenheimer Straße einzubrechen. Zeugen beobachteten die Tat und alarmierten die Polizei. Die Männer, ein 21-Jähriger und ein 26-Jähriger, flüchteten vor den Polizeikräften. Sie konnten nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Der 26-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde am 31.03.2023 dem Haftrichter in Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der 21-Jährige wurde aufgrund fehlender Haftgründe auf freien Fuß entlassen.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

