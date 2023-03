Heidelberg-Bahnstadt: Bäume sind nach Wasserbecken-Umbau an den Langen Anger zurückgekehrt – Vergabe der Planungsleistungen für neue Wasserbecken ist gestartet

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vor rund zwei Jahren sind sie auf Reisen gegangen, acht Bäume aus der Bahnstadt, die zuvor am Wasserbecken des Langen Angers zwischen Rehovot- und Cambridgestraße wuchsen. Mithilfe einer großen Verpflanzmaschine wurden ihre Wurzelballen im März 2021 großflächig ausgegraben und die Bäume im Regiebetrieb Gartenbau der Stadt Heidelberg in der Speyerer Schnauz untergebracht. In großen Töpfen wurden sie dort fachgerecht versorgt. Nun konnten sie wieder an Ort und Stelle eingepflanzt werden. Demnächst werden auch neue Sträucher folgen.

Bei den Bäumen handelt es sich um Japanische Schnurbäume, schwarze Maulbeerbäume, Hopfenbuchen und einen Zürgelbaum. Das sind Sorten, die heiße und trockene Sommer, wie sie in deutschen Städten mittlerweile üblich sind, gut überstehen. Dass die Bäume im März zurückkehren, ist kein Zufall. Der März bietet gute Wachstumsbedingungen mit milderen Temperaturen und ausreichenden Niederschlägen. Zusätzlich müssen die Bäume nun gegossen werden, bis ihre Wurzeln wieder weiter ausgeprägt sind.

Der Grund für den Umzug der Bäume war der Umbau des Wasserbeckens am Langer Anger zwischen Rehovot- und Cambridgestraße, der im Oktober 2022 abgeschlossen wurde. Mit dem Umbau konnte die Wasserqualität erhöht und der Aufwand in punkto Pflege reduziert werden.

Viertes Becken soll ab Frühjahr 2024 saniert werden

Mit der Fertigstellung des Beckens zwischen Rehovot- und Cambridgestraße sind drei von vier Wasserbecken saniert. Die Planung des letzten Beckens zwischen Cambridge- und Montpellierstraße liegt aktuell in der Entwurfsfassung vor. Die Ausschreibung der Maßnahme soll im Herbst 2023 erfolgen, sofern die entsprechenden Haushaltsmittel im kommenden Doppelhaushalt bereitgestellt werden. Der Baubeginn ist für das Frühjahr 2024 geplant.

Planungen für Bau weiterer drei Wasserbecken ausgeschrieben

Mit Blick auf den Neubau der weiteren drei Wasserbecken westlich der Pfaffengrunder Terrasse ist Anfang März 2023 das Verfahren für die Vergabe der Planungsleistung gestartet. Interessierte Planungsbüros können sich mit Referenzprojekten bewerben und werden bei entsprechender Eignung zur Abgabe eines Angebots aufgefordert. Ein Termin für den Start der Bauarbeiten wird im Laufe dieses Jahres bekanntgegeben.