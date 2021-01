Dannstadt-Schauernheim – Mitmachen beim 34. Mundartwettbewerb “Dannstadter Höhe 2021”

Dannstadt-Schauernheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim und die Volkshochschule des Rhein-Pfalz-Kreises laden ein zum 34. Mundart-Wettbewerb Dannstadter Höhe 2021. Mitmachen können alle, die sich der Pfälzer Mundart verbunden fühlen. Ausgeschrieben sind die Kategorien “Dichtung” und “Prosa”.

Die Manuskripte müssen in maschinenschriftlicher Form unter dem Kennwort “Mundart-

Wettbewerb 2021 ” spätestens bis Donnerstag, 1. April 2021, bei der Verbandsgemeinde Dannstadt-

Schauernheim vorliegen.

Die Einsendung erfolgt an:

Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim

Kennwort “Mundart-Wettbewerb 2021”

z. H. Frau Ute Günther

Am Rathausplatz 1

67125 Dannstadt-Schauernheim

Texte für den Mundart-Wettbewerb können gerne per E-Mail eingereicht werden. Bitte schicken Sie

diese (als PDF-Datei) an ute.guenther@vgds.de.

Name und Absenderangaben mit vollständiger Anschrift einschließlich Postleitzahl, Telefonnummer

und E-Mail-Adresse sind dem Manuskript getrennt beizufügen und dürfen nicht auf dem

Wettbewerbstext stehen.

Der Wettbewerb ist für zwei Kategorien ausgeschrieben:

1. KATEGORIE: DICHTUNG IN MUNDART

Es können bis zu zwei bislang noch nicht – auch nicht im Internet – veröffentlichte Gedichte in Pfälzer

Mundart eingereicht werden. Themen und Form (Endreim oder reimlos) sind freigestellt. Die von

einer unabhängigen Jury ermittelten besten Gedichte werden mit Geldpreisen in Höhe von 250,–

/150,–/100,– Euro oder mit Sachpreisen honoriert.

2. KATEGORIE: PROSA IN MUNDART

In dieser Kategorie können bis zu zwei bislang noch nicht – auch nicht im Internet – veröffentlichte

Prosatexte eingereicht werden. Die Prosatexte dürfen maximal 4000 Zeichen umfassen (inklusive

Leerzeichen, bevorzugte Schrift Times New Roman, 12 Punkt, 1,5-zeilig) und müssen in Pfälzer

Mundart abgefasst sein. Die von einer unabhängigen Jury ausgewählten Prosatexte werden mit

Geldpreisen in Höhe von 250,–/150,–/100,– Euro oder mit Sachpreisen honoriert.

Die Bewertung und Auswahl der Beiträge erfolgt durch eine unabhängige Fachjury nach literarischen

Gesichtspunkten. Der mündliche Vortrag bestimmt, wer von den Preisträgern als Sieger gekürt wird.

PREIS DES KULTUR- UND HEIMATKREISES DANNSTADTER HÖHE E. V.

Der Preis des Kultur- und Heimatkreises wurde bisher an eine/n Teilnehmer/in vergeben,

dessen/deren Mundarttext Kultur, Leben, Tradition oder Brauchtum unserer Region in besonderer

Weise beleuchtet. Künftig wird der Preis des Kultur- und Heimatkreises Dannstadter Höhe einer

Person zuerkannt, die sich in herausragender Weise für die Pfälzer Mundart eingesetzt hat. Dies kann

in literarischer, musikalischer, szenischer oder filmischer Form sein, über bildende Kunst oder ein

außergewöhnliches Engagement, das die Pfälzer Mundart fördert.

PREIS DES PUBLIKUMS

Der Preis des Publikums wird am Ende der Schlussveranstaltung dem/der Teilnehmer/in zuerkannt,

dessen/deren vorgetragener Text auf Grundlage einer Abstimmung durch das Publikum –

unabhängig von der Juryentscheidung – als “am besten gefallen” ausgewählt wurde.

WICHTIGE HINWEISE:

Die Teilnahme an beiden Wettbewerbskategorien (“Dichtung” und “Prosa”) ist möglich. Eine

Prämierung erfolgt nur in einer Kategorie (“Dichtung” oder “Prosa”). Die prämierten Beiträge werden

in einer öffentlichen Veranstaltung vorgestellt, in der jeder Preisträger der Kategorien “Dichtung”

und “Prosa” seinen/ihren Text persönlich vorträgt. Somit verpflichten sich die Teilnehmer/innen des

Mundart-Wettbewerbs Dannstadter Höhe 2021 im Falle der Auswahl ihre Beiträge persönlich am

Freitag, 21. Mai 2021, 19.00 Uhr, bei der öffentlichen Schlussveranstaltung vorzutragen.

Die Jury behält sich vor, Preise nicht zu vergeben oder zu splitten. Die Entscheidungen der Jury sind

nicht anfechtbar.

Alle prämierten Arbeiten werden voraussichtlich in einer Broschüre im Jahr des Wettbewerbs oder

im Folgejahr veröffentlicht. Die bei der Schlussveranstaltung vorgetragenen Beiträge werden

aufgezeichnet (Audio und Video) und veröffentlicht. Eine Rücksendung der eingereichten

Manuskripte erfolgt nicht.

Die Teilnehmenden stellen ihre Beiträge zur Veröffentlichung im Zusammenhang mit dem Mundart-

Wettbewerb Dannstadter Höhe der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim honorarfrei zur

Verfügung und räumen der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim ein umfassendes

Nutzungsrecht ein.

Unter www.vgds.de stehen weitere Informationen zu den Nutzungsbedingungen sowie unsere

Datenschutzhinweise. Sollten Sie keinen Internetzugang haben, so schicken wir Ihnen diese auf

Wunsch gerne zu.

Alles rund um den Mundart-Wettbewerb Dannstadter Höhe finden Sie unter www.vgds.de. Fragen

rund um die Jury beantwortet Jury-Sprecher Michael Landgraf, michael.landgraf@evkirchepfalz.de,

Telefon 06321-33559.