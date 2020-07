Heidelberg – Kantine konkret: Zwischennutzungsagentur lädt Kreative und Künstler zu Vorort-Termin am 16. Juli! Pilotprojekt in der Kurfürsten-Anlage 58 startet ab August

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auf rund 800 Quadratmetern entsteht in der ehemaligen Kantine der Heidelberger Druckmaschinen AG in der Kurfürsten-Anlage 58 ab August 2020 eine neue Zwischennutzung für Kultur- und Kreativschaffende. Das Ziel des gemeinsamen Pilotprojekts der Zwischennutzungsagentur Team Z und der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg ist die Schaffung eines neuen, kollaborativ nutzbaren Arbeitsortes und Erprobungsraumes für Akteurinnen und Akteure aus der Kultur- und Kreativwirtschaft. Team Z lädt alle konkret an einer Nutzung Interessierten zu einem ersten Treffen „Kantine Konkret“ am Donnerstag, 16. Juli 2020, von 17 bis 20 Uhr ein. Treffpunkt ist um 17 Uhr der FensterPlatz – das ehemalige Pförtnerhäuschen der Heidelberger Druckmaschinen AG in der Kurfürsten-Anlage 58, 69115 Heidelberg.

„Zwischennutzungen sind kreative Keimzellen, in denen künstlerische Ideen und Start-ups wachsen können. Die kurz- und mittelfristige Nutzung leerstehender Immobilien unterstützt nicht nur die prosperierende Kultur- und Kreativwirtschaft in Heidelberg, sondern auch die Entwicklung von Quartieren und Stadtteilen“, hatte Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck bereits bei der Kick-Off-Veranstaltung von Team Z im November 2019 erklärt. Im Rahmen dieser ersten öffentlichen Veranstaltung in der ehemaligen Druckmaschinen-Kantine konnten sich bereits rund 150 interessierte Besucherinnen und Besucher einen Eindruck von der Fläche in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof verschaffen. Das gesamte Areal ist seit Sommer 2016 im Besitz der Firma Epple, die die Räumlichkeiten des ehemaligen Verwaltungskomplexes bis zur weiteren Entwicklung des Quartiers temporär befristet an junge Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen vermietet. Von August 2020 bis Ende 2022 soll die ehemalige Kantine Kreativen und Künstlern zur Verfügung stehen.

„Team Z“: Zwischennutzungsagentur in Heidelberg

Mit der Agentur für Zwischennutzung in Heidelberg sollen in Zukunft zusätzliche temporäre Nutzungen von Räumen und Zwischennutzungsprojekte ermöglicht und umgesetzt werden. Profitieren sollen vor allem junge Kultur- und Kreativschaffende mit geringen finanziellen Ressourcen sowie Start-ups in diesem Bereich. Aber auch anderen Klein- und Kleinstunternehmen sowie Kreativunternehmen in der Wachstumsphase können durch Zwischennutzungen und günstigere Mieten passende Büro-, Atelier-, Produktions- oder Proberäume in Heidelberg vermittelt werden. Durch eine kreative und künstlerische Nutzung und Aktivierung leerstehender Räume profitieren darüber hinaus die Quartiersentwicklung und Eigentümer von Immobilien, die durch Zwischennutzung nachteilige Leerstände kreativ überbrücken können.

Den Auftrag, temporär leerstehende private und öffentliche Räume für die Kultur- und Kreativwirtschaft zu nutzen, gab der Heidelberger Gemeinderat im Rahmen der letzten Haushaltsverhandlungen. Seit Sommer 2019 arbeitet die Agentur „Team Z – Zwischennutzungen für Heidelberg“ im Auftrag der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg an der Konzeption, Vermittlung und Umsetzung von Zwischennutzungsprojekten.

Infos: www.heidelberg.de/kreativwirtschaft und http://team-zwischennutzungen.de/

Kontakt Team Z: hallo@team-zwischennutzungen.de