Heidelberg – Poesie unterwegs 2020! Gedichte und Kurzprosa von Heidelberger Autorinnen und Autoren auf Postkarten

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Dezember 2017 startete erstmals die ganzjährige Aktion „Poesie unterwegs”. Seitdem sind jährlich vermehrt und wortwörtlich Gedichte und Gedanken von Heidelberger Autorinnen und Autoren in der UNESCO-Literaturstadt unterwegs, in diesem Jahr in Form von Postkarten. Aktuell sind sie in Aufstellern in den bereits geöffneten Heidelbergs Bars und Institutionen zu finden und laden zur Mitnahme ein. Alle ausgewählten Texte samt weiterer Informationen zu den insgesamt 43 teilnehmenden Autorinnen und Autoren können auch auf der Homepage der Stadt Heidelberg nachgelesen werden unter www.heidelberg.de/kulturamt > Poesie unterwegs.

