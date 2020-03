Heidelberg – Abfallgebühren werden fällig!

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schillerstraße in Fußgönnheim brachen gestern, 25.03.2020, zwischen 7 Uhr und 18.10 Uhr, Unbekannte ein. Die Täter brachen die Wohnungstür auf und durchsuchten alle Zimmer der Wohnung. Von dort entwendeten sie Bargeld und ein Tablet. Die Polizei sucht Zeugen! Wem sind in Fußgönnheim, insbesondere Bereich Schillerstraße, ... Mehr lesen »