Landau – Mehrtägige Ferienfreizeiten bieten Spaß für Kids und Entlastung für Eltern – Ab sofort anmelden für schöne Ferien!

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Jugendamt des Landkreises Südliche Weinstraße hat auch für die Sommerferien 2024 wieder ein vielseitiges Angebot an Freizeiten für Kinder und Jugendliche zusammengestellt. „Unser FerienSpass bietet den jungen Leuten unvergessliche Ferienerlebnisse, Begegnungsräume und Entwicklungsfelder. Zugleich bezweckt das Angebot unseres Kreis Jugendamts, berufstätige Eltern und Alleinerziehende während der Ferien zu entlasten“, erklärt Landrat Dietmar Seefeldt. Unter anderem gibt es Musik in der Natur, Abenteuer-Tage, eine Zirkuswoche oder „Hexerei im Zauberwald“ zu erleben. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Eine Übersicht über alle Angeboten des FerienSpass SÜW und über weitere kommunale Angebote ist unter www.suedliche-weinstrasse.de/ferienangebote zu finden. „Beim FerienSpass SÜW stand das Ziel im Mittelpunkt, mit einer bunten Palette an Ferienfreizeiten oder Veranstaltungen vielfältige und vielseitige Interessen der Zielgruppe ansprechen zu können.

Es ist daher sehr erfreulich, dass zahlreiche Träger und Anbieter im Landkreis Südliche Weinstraße mit unterschiedlichen Angeboten während der Ferienzeit den FerienSpass SÜW gestalten“, sagt der fürs Jugendamt zuständige Erste Kreisbeigeordnete Georg Kern. Insgesamt stehen in den sechs Sommerferienwochen mit dem FerienSpass SÜW über 250 Plätze in einer breiten Auswahl an Aktivitäten zur Verfügung. Der Landkreis Südliche Weinstraße ist nicht Veranstalter. Dies sind in allen Fällen die jeweiligen externen Anbietenden. Der Landkreis unterstützt die Veranstaltenden der einzelnen Angebote finanziell, sodass die Aktionen mit einem günstigen Teilnehmerbeitrag wahrgenommen werden können. Die Sparkasse Südpfalz unterstützt den FerienSpass SÜW.

Vergünstigungen möglich

Daneben wird für Familien mit mehreren teilnehmenden Kindern ein sogenannter Geschwisterrabatt eingeräumt. Für wen der Preis eine finanzielle Belastung darstellt, der kann sich vom Landkreis zu finanziellen Förderungen über das Bildungs- und Teilhabepaket beraten lassen. Nähere Informationen finden sich auch unter www.suedliche-weinstrasse.de/bildungspaket

Weitere kommunale Angebote

Auch die Jugendhäuser der Ortsgemeinden und die Jugendpflegen der Verbandsgemeinden in SÜW bieten vielseitige Freizeitangebote für Jugendliche und Kinder in den Ferien an. Diese Angebote werden, wie der FerienSpass SÜW, durch die Bezuschussungen der Verbandsgemeinden und des Kreis Jugendamtes zu vergünstigten Preisen angeboten.