Frankenthal – Industriestraße weiter teilweise gesperrt

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Da die Tiefbauarbeiten an der Industriestraße, Ecke Zeppelinstraße noch nicht ab-geschlossen werden konnten, bleibt die Gehweg- und Fahrbahnteilsperrung bestehen bis Freitag, 3. Mai. Außerdem ist für die Auswechslung einer Gasschieberkappe in der Zeit von Sams-tag, 20. April bis Montag, 22. April eine Fahrbahnteilsperrung in der bestehenden Einbahnstraßenregelung notwendig. Für die Dauer der Maßnahme ist die Einfahrt in die Industriestraße von der Carl-Benz-Straße/ Beindersheimer Straße kommend nicht möglich. Die Zufahrt in die Zeppelinstraße für LKWs über 3,5 Tonnen ist nur über die Robert-Bosch-Straße möglich. Ab Dienstag, 23. April kann die Carl-Zeiss-Straße vom Kreisel kommend wieder befahren werden. Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechnen ist.

