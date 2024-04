Mannheim – Stefan Dallinger erneut zum Vorsitzenden des Verbandes Region Rhein-Neckar gewählt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Verbandsversammlung des Verbandes Region Rhein-Neckar hat in ihrer jüngsten Sitzung am 17. April 2024 Stefan Dallinger mit großer Mehrheit für eine weitere Amtszeit zum Vorsitzenden gewählt. Diese Wiederwahl unterstreicht das Vertrauen und die Anerkennung des regionalen Gremiums in den wiedergewählten Vorsitzenden.

Stefan Dallinger setzt damit sein regionales Wirken fort, das schon 2006 begann. Von da an bis 2010 hatte er die Position des Verbandsdirektors inne und in den Jahren von 2014 bis 2016 war er Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion. 2016 wählten die Mitglieder der Verbandsversammlung ihn zum ersten Mal zu ihrem Vorsitzenden. Nach 2020 wurde er heute zum zweiten Mal wiedergewählt und geht damit in seine dritte Amtszeit von vier Jahren.

Seine Wiederwahl markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein, der stets von einem starken Engagement für die Belange der Region und ihrer Bürger:innen geprägt war. In seinen bisherigen Funktionen hat Stefan Dallinger maßgeblich dazu beigetragen, die Interessen der Rhein-Neckar-Region zu vertreten und ihre Entwicklung nachhaltig voranzutreiben.

Stefan Dallinger äußerte sich nach seiner Wiederwahl dankbar und zugleich motiviert: „Die gute und sachorientierte Zusammenarbeit ist ein hohes Gut in unseren Gremien. Es ist mir daher eine besondere Ehre und Freude, weiterhin gemeinsam mit unseren Kommunen, der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft die Zukunft der Metropolregion Rhein-Neckar gestalten zu können.”

Bild: v.l.n.r. Verbandsdirektor Ralph Schlusche, der wiedergewählte Verbandsvorsitzende Stefan Dallinger, Prof. Dr. Achim Weizel (der als Alterspräsident die Wahl leitete), Freie Wähler © VRRN / Landry

Quelle Verband Region Rhein-Neckar