Abschiedsfest für das Jugendcafé Speyer-Nord am 20. April

Speyer / Metroplregion Rhein-Neckar(red/ak) – Da die vorhandenen Räumlichkeiten nicht mehr genutzt werden können, plant die Stadt Speyer den Neubau des Jugendcafés in Speyer-Nord am alten Standort im Fliederweg 1a. Zuvor lädt die Jugendförderung in Zusammenarbeit mit der Bürgerbeteiligung der Stadtverwaltung alle Jugendlichen und Familien mit Kindern ab neun Jahren, die im Stadtteil leben, für Samstag, 20. April 2024, 14 bis 18 Uhr, zu einem Abschiedsfest für das alte „JuCa“ ein. Die Kinder und Jugendlichen können sich dabei austauschen, kreativ einbringen und selbstverständlich auch ihre Ideen in die Planung für das neue Jugendcafé miteinfließen lassen. Unter allen jungen Menschen, die beim Abschiedsfest ihre Anregungen abgeben, werden Preise, die das Kinocenter Theaterhaus Speyer und das Bademaxx Speyer zur Verfügung stellen, verlost.

Zusätzlich können Jugendliche sich bis zum 24. Mai 2024 unter www.speyer.de/jugendcafenord an einer Online-Umfrage zum neuen Jugendcafé Speyer-Nord beteiligen.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail