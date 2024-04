Ludwigshafen – Mit Schlagring mehrmals auf Bekannten eingeschlagen – Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, Diebstahl und Widerstand gegen die Polizei

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am Montagabend (15.04.2024), gegen 21:15 Uhr, kam es in einer Wohnung in der Mundenheimer Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 40-Jähriger hatte mit einem Schlagring mehrmals seinen 53-jährigen Bekannten geschlagen, sich jedoch vor Eintreffen der Polizeikräfte von der Örtlichkeit entfernt. Der 53-Jährige wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen einer Fahndung konnte der 40-Jährige nicht mehr angetroffen werden.

Am frühen Dienstagmorgen (16.04.2024), gegen 01:45 Uhr, wurde die Polizei alarmiert, da der 40-Jährige eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Yorkstraße eingetreten und Bargeld aus der Wohnung entwendet hatte. Bei Eintreffen der Polizei hatte der Mann gerade eine weitere Wohnungstür in dem Anwesen gewaltsam geöffnet. Er wurde in Gewahrsam genommen und zu einer Polizeidienststelle gebracht. Da er augenscheinlich unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, sollte ihm eine Blutprobe entnommen werden. Hierbei spuckte er einem Polizeibeamten ins Gesicht und leistete gegen die anschließende Fixierung erheblichen Widerstand. Er muss sich nun u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung, Hausfriedensbruch Diebstahl, Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.