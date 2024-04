Ludwigshafen – 59-jährige wurde Opfer einer Betrugsmasche über Facebook

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Opfer einer Betrugsmasche wurde am Mittwoch (03.04.2024) eine 59-Jährige. Die Frau wurde durch eine vermeintliche Freundin auf Facebook angeschrieben. Die Person schrieb der Geschädigten, dass sie einen Email-Kontakt anschreiben und 120.000 Euro beantragen solle. Um das Geld zu erhalten, müsse sie lediglich 6.000 Euro in Apple-Pay-Karten bezahlen. Die Geschädigte tat wie geheißen, das versprochene Geld erhielt sie jedoch nicht.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

– Grundsätzlich gilt: Je verlockender ein Angebot ist, desto

misstrauischer sollten Sie sein!

– Achten Sie auf die Kosten: Deutsche Anbieter von Internetseiten

müssen Bezahlinhalte mittels eines deutlich erkennbaren Buttons

kennzeichnen. Bei einem Abonnement muss auf der Internetseite

neben dem Preis deutlich auch die Mindestlaufzeit genannt

werden. Dies gilt jedoch nicht für Angebote auf ausländischen

Servern.

– Zur Überprüfung eines Online-Angebots hilft auch ein Blick in

Diskussionsforen im Internet.

– Zahlen Sie niemals per Vorkasse Geld an Ihnen unbekannte

Anbieter. Nutzen Sie sichere Zahlungswege, z. B. Überweisungen

auf Girokonten. Seriöse Internetportale stellen

Bezahlmöglichkeiten zur Verfügung, die Ihr Geld schützen.

– Melden Sie dubiose Angebote dem Portalbetreiber oder dem

Original-Hersteller/- Vertrieb.

– Erste Hilfe bei Betrugsverdacht: Speichern Sie alle E-Mails als

Beweis. Fertigen Sie von der Internetseite einen Screenshot an.

Heben Sie Überweisungsbelege usw. auf. Machen Sie, wenn noch

möglich, bereits geleistete Zahlungen rückgängig und erstatten

Sie Anzeige bei der Polizei.

– Prüfen Sie in Online-Shops u. a. Impressum, AGB und Verlinkungen

zu Zahlungsdiensten. Nutzen Sie öffentliche Telefonbücher oder

Gütesiegelbetreiber zur Gegenkontrolle.

– Lassen Sie sich nicht durch Drohungen mit Mahnverfahren oder

hohen Kosten einschüchtern. Informieren Sie sich bei

Verbraucherzentralen, einem Fachanwalt oder im Internet über

Ihre rechtlichen Möglichkeiten.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.