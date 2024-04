Ludwigshafen – IHK-Zeugnis-Check – Keine Chance für Betrug!

Rhein-Pfalz-Kreis / Böhl-Iggelheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Nachdem am 02.04.2024 ein 68-Jähriger in Böhl-Iggelheim getötet wurde, ist der 31-jährige Tatverdächtige heute (03.04.2024) dem Haftrichter vorgeführt worden. INSERATEnergiekosten sparen mit Loewe.OneLoewe.One Dieser ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal die einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags an. Der Mann wurde anschließend in ... Mehr lesen »