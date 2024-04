Eberbach – Auftaktveranstaltung Forum Blühende Unternehmen

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Naturpark Neckartal-Odenwald lädt als Teil der Initiative „Blühende Naturparke in Baden-Württemberg“ zur diesjährigen Auftaktveranstaltung Forum Blühende Unternehmen ein. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 17. April 2024 von 13:30 bis 15:00 Uhr online statt. Unternehmen aus der Förderkulisse des Naturparks Neckartal-Odenwald können sich dabei über die vielfältigen Möglichkeiten des Projekts und über eine naturnahe Gestaltung ihres Standorts informieren. Für Unternehmen jeder Größe bietet das Projekt die Gelegenheit, Nachhaltigkeit und Artenschutz konkret auf dem Firmengelände umzusetzen und Mitarbeitende in den Prozess sinnvoll einzubinden. Die „Blühenden Naturparke“ beraten zu geeigneten Maßnahmen, vermitteln Fachleute für die Umsetzung und unterstützen in der Öffentlichkeitsarbeit.

Als Vertreterin des Projekts berichtet Emely Meister vom Naturpark Neckartal-Odenwald, außerdem referiert eine Vertreterin eines „blühenden Unternehmens“ sowie ein Praktiker aus dem Landschaftsbau. Im Anschluss wird es genug Zeit für Fragen und Diskussion geben. Das Forum Blühende Unternehmen wird somit informieren, Anregungen liefern und eine Plattform für den Austausch bieten. Die Teilnahme ist kostenlos. Um die Zugangsdaten zum Webinar zu erhalten, bitte rechtzeitig per E-Mail anmelden: info@bluehende-naturparke.de

