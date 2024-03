Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Vorschläge ab sofort einreichen / Verleihung im

Rahmen der Backfischfest-Eröffnung

Im letzten Jahr zum 90-jährigen Jubiläum des Backfischfestes

wurde es das erste Mal verliehen: Das Ehrenabzeichen für

langjähriges und herausragendes Engagement für das

beliebte Volksfest am Rhein. Die ersten Preisträger waren der

Chronist und Archivar Horst Lösch sowie der Künstler Klaus

Krier, der zusammen mit Theo Gems das Backfischfestherz

als Logo für das Fest 1972 entworfen hatte. Auch 2024 sollen

wieder Menschen geehrt werden, die seit Jahren im und rund

um das Fest aktiv sind, es mit ihrem Wissen und tatkräftigem

Anpacken bereichern oder das Backfischfest nachhaltig

geprägt haben. Hierfür werden ab sofort bis zum 1. Juni

Kandidatenvorschläge gesucht.

Mit dem Ehrenabzeichen sollen Personen gewürdigt werden, die

entweder durch langjähriges konstantes Engagement oder ein

besonders starkes Engagement in einem spezifischen Jahr im

Hinblick auf das Wormser Backfischfest hervorgetreten sind. Wer

jemanden hierfür vorschlagen möchte, findet auf der Homepage

www.backfischfest.de in der Service-Rubrik „Downloadbereich“ ein

Formular zum Ausfüllen dafür. Dieses muss dann bis 1. Juni an

die Kultur und Veranstaltungs GmbH übermittelt werden.

Die Jury, die letztendlich die Preisträger auswählt, besteht aus Mitgliedern

des Stadtvorstands, der Schausteller, Verwaltung sowie

Brauchtumspflege und folgt bei der Vergabe einer eigens

aufgesetzten Vergabeordnung. Das Ehrenabzeichen selbst ist ein

hochwertiges Schmuckstück, das durch die großzügige

Unterstützung und Handwerkskunst der Goldschmiede Kienast

angefertigt wird und an den „klassischen“ Jahrespin angelehnt ist.

Dank geht auch die Volksbank Alzey-Worms, die diese initiierte

Würdigung von ehrenamtlichem Engagement und Brauchtum

finanziell mit unterstützt.

Dank an die Sponsoren

Das Backfischfest 2024 wird präsentiert von der sat Gruppe.

Daneben unterstützen die Rheinhessen Sparkasse, die Volksbank

Alzey-Worms eG, die Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG

und die EWR AG das Rahmenprogramm des beliebten Volksfests.

Medienpartner ist in diesem Jahr RPR1. Weitere Unterstützung

erhält das Backfischfest vom Schaustellerverband Worms-Wonnegau e. V.

Quelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms