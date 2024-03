Mannheim – 27-Jähriger wegen des Verdachts des versuchten Totschlages in Untersuchungshaft

Mannheim/ Metropolregion Rhein-Neckar – Ein 27-Jähriger steht im dringenden Verdacht, am Dienstag gegen 19:30 Uhr einen 55-Jährigen durch mehrere Tritte gegen den Kopf schwer verletzt zu haben.

Am Dienstagabend soll der 27-jährige Tatverdächtige sich in einem Wettbüro in den J-Quadraten aufgehalten haben und dort wegen einer Gewinnauszahlung in einen zunächst verbalen Streit mit dem 55-jährigen Inhaber des Wettbüros geraten sein. Nachdem sich beide vor das Wettbüro begeben haben sollen, soll der 27-Jährige den Inhaber zu Boden gestoßen und mehrfach im Bereich des Kopfes auf diesen eingetreten haben. Der 55-Jährige soll hierdurch schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt worden sein.

Nachdem Zeugen die Polizei alarmierten, wurde der Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Der 27-Jährige wurde am Mittwoch dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlages in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim dauern weiter an.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim / Staatsanwaltschaft Mannheim (ots)