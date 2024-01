Speyer – Druckerwochenende am 27. und 28. Januar mit Abi Shek

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die laufende Saison der Druckerwochenenden in der Winkeldruckerey im Kulturhof Flachsgasse wird am Samstag, 27. und Sonntag, 28. Januar 2024 mit Abi Shek fortgesetzt. Der in Stuttgart beheimatete Künstler beschließt damit seine Ausstellung „Von der Kraft des Holzschnitts“, die noch bis einschließlich 28. Januar 2024 in der Städtischen Galerie besichtigt werden kann. Interessierte können Abi Shek an beiden Tagen jeweils von 11 bis 18 Uhr bei der Arbeit an einer Druckgrafik über die Schulter schauen. Abi Shek wurde 1965 in Rehovot (Israel) geboren. Von 1990 bis 1996 studierte er Freie Kunst (Bildhauerei) an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart bei Prof. Micha Ullman. Es folgten zwei weitere Jahre Aufbaustudium ebenda. Die Arbeiten des Künstlers sind in zahlreichen nationalen Sammlungen vertreten, darunter die Graphische Sammlung der Staatsgalerie Stuttgart, die Sammlung Kemna Hamburg, das Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern und die Sammlung des Regierungspräsidiums Thüringen. Außerdem wurden seine Arbeiten in Ausstellungen in Deutschland, Frankreich, Israel, Italien, Norwegen und Tschechien gezeigt. Der Künstler erhielt mehrfach Stipendien und wurde mit dem Kunstpreis der Johann-Isaak von Gerning-Stiftung, Homburg, 2021, ausgezeichnet.

Abi Shek hat für sein Werk einen Motivkreis gefunden, der ihn seit vielen Jahren besonders beschäftigt: Tiere. Seine Tiergestalten sind aus Holz (Holzschnitte), Tusche und Metall. Für seine Bildsprache ist das Silhouettenhafte von großer Bedeutung. Dabei gelingt es ihm, den Eindruck von Bewegungslosigkeit zu vermeiden. Ganz im Gegenteil: Seine Tierdarstellungen sind von großer Dynamik und Lebendigkeit. Ein weiteres Grundthema seiner künstlerischen Arbeit bilden die „Wanderung, Verschiebung und die Bedeutung kultureller Zeichen“. Seine Lebens- und Welterfahrung wurzeln in der jüdischen sowie orientalischen Kultur und verbinden sich mit einer besonderen Freude an der Archäologie. Welches seiner Themen Abi Shek bei der in Speyer entstehenden Druckgrafik aufgreifen wird, bleibt abzuwarten – sehenswert wird die Arbeit allemal. Die nächsten Druckerwochenenden finden am 24. und 25. Februar 2024 mit Matthias Strugalla sowie am 23. und 24. März 2024 mit dem seit vielen Jahren miteinander befreundeten Künstlerinnen-Duo : Uta Schneider und Ulrike Stoltz statt.