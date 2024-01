Ludwigshafen – Junge Union Ludwigshafen übergibt „Kommunalen Standpunkt“ an CDU

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen des Kreisparteitages der CDU Ludwigshafen vom vergangenen Samstag hat die Junge Union (JU) ihren „Kommunalen Standpunkt“ offiziell an die Partei- und Fraktionsspitze sowie die Kandidaten für die Kommunalwahl übergeben.

„Zum vierten Mal legen wir unseren Kommunalen Standpunkt vor den Kommunalwahlen in Ludwigshafen vor. Darin sammeln wir genau die Themen, die junge Menschen in unserer Stadt bewegen und versuchen aus einem jungen Blickwinkel die Zukunft in Ludwigshafen zu gestalten. Deshalb steht unser Standpunkt auch unter dem Titel ‚Was uns am Herzen liegt‘“, erklärt der JU-Vorsitzende Ioannis Samoladas.

Auch Dr. Peter Uebel, Fraktionsvorsitzender der CDU Stadtratsfraktion und Spitzenkandidat für die Kommunalwahlen, lobte die programmatische Arbeit der Jugendorganisation seiner Partei. „Ich freue mich über dieses starke Programm unserer Jugend. Die klaren Vorstellungen zu unserer Stadtentwicklung tuen gut und sind echte Wegmarken. Ludwigshafen braucht junge und frische Ideen. Das spiegelt sich letztlich auch im Personaltableau unserer Stadtratsliste wider.“

Das neunseitige Programm der JU dient ihr als Richtschnur für die kommunalpolitische Arbeit. Es beschäftigt sich mit Ortsteil- und Stadtthemen: Von der Mobilitäts- und Energiewende über studentisches Wohnen und Leben, die Innenstadtentwicklung und Umweltschutz. Aber auch der Kita-Ausbau und Schulen sowie neue Sicherheitskonzepte sind Teil des Programms.

„Wir stehen vor Jahrhundertprojekten in unserer Stadt. Deswegen sind die kommenden Wahlen ganz entscheidende. Es wird darum gehen, wie wir die 30er Jahre dieses Jahrhunderts in Ludwigshafen gestalten und negativen Entwicklungen begegnen,“ zeigt sich Alexander Weih, der die Überarbeitung des Kommunalen Standpunktes begleitet hat, überzeugt. „Dafür kritisieren wir nicht nur, sondern bringen uns konstruktiv in die Debatten ein und zeigen echte Lösungsvorschläge auf. Ludwigshafen hat enorme Potentiale. Nur die Weichen müssen richtig gestellt sein. Und dass in Themen der Zukunft insbesondere für die junge Generation“.

Ab dieser Woche wird der „Kommunale Standpunkt“ auf der Website (www.ju-lu.de) abrufbar sein und in den sozialen Medien themenbezogen veröffentlicht.

Auf dem Foto v.l.n.r.: Alexander Weih, Ioannis Samoladas, Dr. Peter Uebel, Torbjörn Kartes