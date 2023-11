Ludwigshafen – Runder Tisch zur Grundschulkrise in Ludwigshafen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am 17.11.2023 sind die Beteiligten aus Anlass der Grundschulkrise in Ludwigshafen erstmalig zu einem Runden Tisch zusammengekommen. Teilgenommen haben Vertreter des Ministeriums für Bildung, der Stadt Ludwigshafen, der Arbeitsgemeinschaft der Schulelternbeiräte, der Schulleiter-AG Ludwigshafener

Grundschulen, der ADD Neustadt und des Regionalelternbeirates. Die Stadt Ludwigshafen war durch Frau Oberbürgermeisterin Steinruck und Frau Beigeordnete Steeg hochrangig vertreten.

Die Gründung des Runden Tisches war das Ergebnis eines Gespräches von Bildungsministerin Frau Dr. Hubig mit Elternvertretern am 14.07.2023. Das Gespräch am 17.11.2023 in der IGS Edigheim, das von Herrn Staatssekretär Beckmann a. D.

moderiert wurde, wurde von den Elternvertretern als sehr konstruktiv und zielorientiert empfunden. Als Themenschwerpunkt war vorab „Sprachförderung“ vereinbart worden. Zunächst wurden seitens des Ministeriums die vielfältigen aktuellen Fördermaßnahmen vorgestellt, die im Anschluss diskutiert wurden.

Seitens der Elternvertreter wurde der konkrete Wunsch nach einer landesfinanzierten Sprachförderung der Kinder vor dem Eintritt in die 1. Klasse der Grundschule an die Vertreter des Landes herangetragen. Die Vertreter des Ministeriums haben zugesagt, diesen Wunsch weiterzugeben. Hintergrund des Elternvorschlags ist die Finanzsituation in Ludwigshafen. Die Sprachkompetenz der Kinder ist eine entscheidende Voraussetzung für den Bildungserfolg in der Schule. Bekanntlich gibt es bei vielen Ludwigshafener Grundschülern erhebliche Defizite bei der Sprachkompetenz. Z.T. kommen Schüler in die Grundschule, die kein Wort Deutsch sprechen können. In der Stadt Ludwigshafen fehlen aktuell ca. 2.000 KiTa-Plätze.

Frau Oberbürgermeisterin Steinruck: „Wir unterstützen das Anliegen der Schulen.“

Allerdings sei die Stadt aufgrund der Haushaltssituation insoweit handlungsunfähig. Es könnten nur neue Aufgaben übernommen werden, wenn andere Pflichtaufgaben, auch im sozialen Bereich, gestrichen würden.

Der nächste Termin des Runden Tisches ist für Ende Februar 2024 vorgesehen.

Quelle: Frank Maaß / Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Schulelternbeiräte der Grundschulen in Ludwigshafen