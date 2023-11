Mannheim – Nachhilfe in den Winterferien Von Latein über Deutsch und Mathe bis Englisch und Französisch – die Mannheimer Abendakademie hat ein umfassendes und individuelles Lernangebot

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Zugegeben, in den Ferien kann es Schöneres geben, als für die Schule zu lernen. Aber oft entspannt es auch, wenn man gut vorbereitet in die nächste Klausurphase startet. Die Abendakademie bietet in den Winterferien wieder zahlreiche Kurse an, um Lücken zu schließen und Ängste vor bestimmten Fächern in der Schule zu nehmen. Vor allem Mathematik ist oft ein Angstgegner.“ Mathe kann eigentlich jeder“, sagt dagegen Gerhard Steinbach, Leiter des Programmbereichs Lernförderung und Nachhilfe, „es muss nur richtig vermittelt und erklärt werden“. Wichtig sei es vor allem, auf die individuellen Bedürfnisse und im Zweifelsfall auch auf die Ängste von Schülerinnen und Schülern einzugehen. „Mathewunder können auch wir nicht versprechen“, schmunzelt Gerhard Steinbach, „aber oft hilft es schon, Blockaden zu lösen“. Matheangebote gibt es für nahezu alle Alters- und Klassenstufen. Latein ist ein weiteres Fach, vor dem Schülerinnen und Schüler oft kapitulieren. Die Abendakademie bietet zwischen dem 2. Januar und dem 5. Januar 2024 mehrere Intensivkurse bis zur Oberstufe an. In diesen Kursen wird das Deklinieren und Konjugieren noch einmal geübt und Grammatikregeln werden vertieft. Individuelle Lernlücken werden analysiert und Übersetzungen geübt. Für alle Fächer gibt es zudem Prüfungsvorbereitungen für verschiedene Schulabschlüsse bis hin zum Abitur.

Die Unterrichtsinhalte sind flexibel, orientieren sich am jeweiligen Lehrplan und werden auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden angepasst. Unabhängig von Schulform oder Klassenstufe können Schülerinnen und Schüler das ganze Jahr über Nachhilfe in allen Fächern bekommen. Auf Anfrage gibt es zusätzliche Kurse in Gruppen oder auch Einzelunterricht. Im Förderkurs Deutsch gibt es Angebote für Schüler: innen ab der 2. Grundschulklasse. Finanzielle Unterstützung und soziale Teilhabe Für Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien gibt es mit dem Bildungs- und Teilhabe Paket die Möglichkeit, dass die Kosten für Nachhilfe übernommen werden. Die jeweilige Schule muss dafür den Förderbedarf des Kindes bestätigen. Entsprechende Antragsformulare gibt es bei der Abendakademie, ebenso eine umfassende Beratung.

Hier sind alle Angebote für die Winterferien in der Abendakademie auf einen Blick: https://www.abendakademie-mannheim.de/winterferien