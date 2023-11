Landau – Land bewilligt Mittel für Umbau dreier Schulen im Landkreis Südliche Weinstraße

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Gute Neuigkeiten für drei weiterführende Schulen im Landkreis Südliche Weinstraße: Das Land Rheinland-Pfalz hat Fördergelder für Umbauten bewilligt. Im Staufer-Schulzentrum in Annweiler, in der Realschule plus des Alfred-Grosser-Schulzentrums in Bad Bergzabern und im PAMINA-Schulzentrum in Herxheim werden die Böden ausgetauscht, die Decken gegen Akustikdecken sowie die Beleuchtung inklusive Sicherheitsbeleuchtung ausgetauscht. Das Ganze wird über das Kommunale Investitionsprogramm (KI) 3.0 gefördert. Im Zuge dieser Bauarbeiten werden weitere bauliche Maßnahmen umgesetzt, die über die Schulbaurichtlinie gefördert werden. Dabei geht es hauptsächlich um Brandschutz: Brandschutzklappen in der Lüftungsanlage werden getauscht oder Treppenhäuser „eingehaust“, also sozusagen ummantelt. Neue Brandmeldeanlagen sind in den drei Schulen bereits eingebaut worden, die Förderstelle hatte einem vorzeitigen Baubeginn zugesagt.

Für alle weiteren Maßnahmen ist die Planung abgeschlossen. Die ersten Vergabeverfahren sollen noch dieses Jahr beginnen. Die erwarteten Gesamtkosten für das Staufer-Schulzentrum in Annweiler liegen bei 3,25 Millionen Euro. Insgesamt zwei Millionen Euro werden über das KI-Programm und die Schulbaurichtlinie gefördert, sodass der Kreis als Schulträger für rund 1,2 Millionen Euro aufkommen muss. Bei der Realschule plus des Alfred-Grosser-Schulzentrums belaufen sich die Gesamtkosten auf rund vier Millionen Euro, 2,5 Millionen Euro werden gefördert, rund 1,5 Millionen Euro übernimmt der Kreis. Für das PAMINA-Schulzentrum fallen für die Brandschutz Arbeiten rund fünf Millionen Euro an, von denen 2,9 Millionen Euro das Land bezahlt und 2,1 Millionen Euro der Kreis.