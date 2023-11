Landau – Landrat Seefeldt verpflichtet Dr. Martin Böhm zum Leitenden Notarzt im Kreis Südliche Weinstraße

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Sechs Leitende Notärzte zählte der gemeinsame Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises Südliche Weinstraße und der Stadt Landau bislang. Am Dienstagabend kam ein weiterer hinzu: Landrat Dietmar Seefeldt ernannte Dr. Martin Böhm aus der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels im Rahmen einer Ehrungsfeier zum Leitenden Notarzt (LNA) und berief ihn zum Ehrenbeamten. Der Leitende Notarzt ist eine ärztliche Führungskraft bei Großschadenslagen und im Katastrophenfall. Er hat alle medizinischen Maßnahmen am Schadensort zu leiten, zu koordinieren und zu überwachen. „Somit hat er im Einsatz eine besonders verantwortungsvolle Position“, betonte Landrat Seefeldt, der Dr. Böhm für seine neue Aufgabe allseits gutes Gelingen wünschte.

