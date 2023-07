Mannheim – verkaufsoffener Sonntag von 13-18.00 Uhr – entdecke die neuesten Fashion-Trends von Abie Nathan Clothing in Q6/Q7 Quartier – Spendenaktion zugunsten des St. Josef Kinderheims

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Es ist Zeit, das Erlebniswochenende in Mannheim zu feiern und gemeinsam Großes zu bewirken! Die auf Nachhaltigkeit bedachte und für ihre hochwertige Streetwear bekannte Marke, Abie Nathan, ruft zu Spendenaktionen zugunsten des St. Josef Kinderheims in Mannheim auf.

„Wir möchten unserer Stadt und insbesondere den Kindern vor Ort etwas zurückgeben. Deshalb sammeln wir Spenden für das St. Josef Kinderheim und setzen uns für eine bessere Zukunft ein. Unterstützung erhalten wir von Sibel, einem beliebten Friseur mit einer großen Community und einer beeindruckenden Frisurenvielfalt. Sibel wird als besonderer Gast im HometownGlory Q6 sein und während des verkaufsoffenen Sonntags Haare schneiden. Ein Teil der Einnahmen wird ebenfalls dem Kinderheim gespendet.“

Gespendet werden kann persönlich im 1.OG des HometownGlory im Q6/Q7 Quartier oder über den folgenden Link: https://www.paypal.com/pools/c/8VyOG5ZBG6

Das Event in Mannheim bietet nicht nur die neuesten Fashion-Trends, sondern auch die Chance, aktiv etwas Gutes zu tun. Doch das ist noch nicht alles: Besuchen Sie das HometownGlory im Q6 Quartier und entdecken Sie neben Abie Nathan Clothing auch

weitere renommierte Streetwear-Marken aus Mannheim. Freuen Sie sich zudem auf Sibel Friseur Mannheim, der mit seinem Talent für stylische Haarschnitte beeindrucken wird. Um das Erlebnis abzurunden, werden die Gäste mit kostenlosen, selbstgemachten Waffelnverwöhnt, die Ihren Genuss während des Events perfekt machen.

Seien Sie dabei und lassen Sie uns gemeinsam ein unvergessliches Erlebniswochenende feiern, das nicht nur die Mode, sondern auch das Wohl unserer Stadt und ihrer Kinder in den Fokus rückt. Helfen Sie uns, eine positive Veränderung zu bewirken und setzen Sie ein Zeichen für Nachhaltigkeit und soziales Engagement.

Das Erlebniswochenende findet vom 15-16 Juli jeweils von 13 bis 18 Uhr in Mannheim statt und bietet besondere Attraktionen, Erlebnisse und Live Musik. Im HometownGlory im ersten OG des Q6/Q7 Quartiers gibt es Mode aus Mannheim, Waffeln und einen Gast Friseur.



Über Abie Nathan: Abie Nathan ist eine nachhaltige unisex Streetwear Marke aus Mannheim, die sich besonders für Menschen mit Migrationshintergrund einsetzt. Wir möchten nicht nur auf hochwertige und umweltfreundliche unisex Streetwear aufmerksam machen, sondern auch wohltätige Projekte unterstützen und uns für eine bessere Zukunft engagieren. Unser Ziel ist es, den Namen Abie Nathan zu verbreiten und Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen zusammenzubringen. Durch unsere Produkte möchten wir die Vielfalt und Integration fördern und einen Beitrag zu einer inklusiven Gesellschaft leisten.

Quelle Bilder – Fotograf: Christian Berghöfer / Text – Abie Nathan Clothing – Paniz Hopkins

