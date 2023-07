Ludwigshafen – Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen der Bürgerinitiative Abenteuerspielplatz Oggersheim e.V.

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Bei sehr sommerlichen Temperaturen fand am 15.07.2023 auf dem Abenteuerspielplatz in Oggersheim die Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen statt. Der Vorstand informierte über das abgelaufene Geschäftsjahr sowie über die aktuellen Schwerpunkte des laufenden Jahres.

Der (alte und) neue Vorstand besteht aus fünf Mitgliedern. Osman Gürsoy als Vorsitzender der Bürgerinitiative wurde wieder bestätigt. Der Ortsvorsteher der Nördlichen Innenstadt, wird auch in Zukunft die Bürgerinitiative führen. Seine Stellvertreterin ist weiterhin Petra Wadlinger, neu in den Vorstand wurde Klaus Leger als Kassierer gewählt. Weiterhin wurden Mirjam Mayerund Thomas Wohnik als Vorstandsmitglieder wiedergewählt.

Wir möchten uns an dieser Stelle recht herzlich bei Annelie Scherr-Leger als ehemalige Kassiererin bedanken, die aus der Vorstandschaft ausgeschieden ist.

Quelle: Osman Gürsoy

