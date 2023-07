Vor-Tour der Hoffnung macht am 21. Juli Halt in Rülzheim – Spenden für krebskranke und hilfebedürftige Kinder

Rülzheim 7 Metropolregion Rhein-Neckar – Die Vor-Tour der Hoffnung rollt seit 1996 in Rheinland-Pfalz vor dem Start der seit 40 Jahren etablierten bundesweiten „Tour der Hoffnung“. Dabei sind Rad-Profis, weitere Prominente sowie Bürgerinnen und Bürger unterwegs, um Spenden für krebskranke und hilfebedürftige Kinder zu sammeln.

„Am 21. Juli, um zirka 13.30 Uhr macht die Vor-Tour der Hoffnung erstmalig in Rülzheim Station. Darüber freuen wir uns sehr. Es ist eine überzeugende Sache, wie hier Spenden für krebskranke und hilfebedürftige Kinder gesammelt wird“, so Landrat Dr. Fritz Brechtel, der sehr gerne die Schirmherrschaft für den Stopp in Rülzheim übernommen hat.

„Auf dem Festwiesengelände wird ab 12 Uhr ein buntes Programm geboten. Es ist für jede und jeden etwas dabei. Für das schmackhaftes Essen sorgen die Malteser Hatzenbühl, für die Getränke der Motorsportclub Rülzheim, der Tanzsportclub Royal Rülzheim unterhält die Gäste mit einer mitreißenden Darbietung, die „XanXGrubb“ um und mit Michael Weigel sorgt für musikalische Unterhaltung. Und als besondere Attraktion werden Eberhard Gienger, Weltmeister und Olympiadritter am Reck, sowie Klaus Renz, Fallschirm-Weltmeister mit dem Fallschirm über der Festwiese abspringen“, stellt Martin Brandl, Kümmerer für den Rülzheimer Stopp, das Programm vor.

Die Radler, darunter der ehemalige FIFA Schiedsrichter, Dr. Markus Merk, Profiboxer und Weltmeister Sven Ottke, Fernsehmoderator Martin Seidler, Biathlon-Olympiasiegerin Petra Behle, Fußball-Europameisterin Britta Unsleber, mehrfache Weltmeisterin im Kunstradfahren Julia Thürmer, die amtierende Deutsche Weinprinzessin Juliane Schäfer und einer der erfolgreichsten deutschen Radprofis Raimund Dietzen, werden gegen 13.30 Uhr in Rülzheim eintreffen, dort bereits gesammelte Spenden überreicht bekommen, und nach einer Pause und Stärkung gegen 14.30 Uhr in Richtung Offenbach an der Queich weiterfahren.

Bislang sind rund 10 000 Euro an Spendengeldern aus dem Landkreis Germersheim von Firmen, Vereinen und Privatpersonen eingegangen. Landrat Dr. Fritz Brechtel hat den Radfahrern einen Spendenscheck über 1000 Euro aus Mitteln der Stiftung der Sparkasse Südpfalz überreicht. Weitere Spenden sind sehr willkommen. Wer für krebs- und leukämiekranke Kinder spenden möchte, kann dies über das Konto der Verbandsgemeinde Rülzheim tun:

IBAN: DE91 5485 0010 0024 0000 10

Verwendungszweck: VORTOURderHoffnung.

Weitere Infos zur Vor-Tour der Hoffnung unter www.vortour-der-hoffnung.de

BUZ: Hoffen auf eine große Spendensumme zugunsten krebskranker und hilfebedürftige Kinder: (von links) Landrat Dr. Fritz Brechtel, Hans-Josef Bracht, 2. Vorsitzender des Vereins Vor-Tour der Hoffnung e.V., Markus Merk, Unterstützer und ehemaliger FIFA-Schiedsrichter und Martin Brandl, Kümmerer für den Halt in Rülzheim.

Foto: KV GER, jw