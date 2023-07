„Start der Weiterbildungskampagne des Wirtschaftsministeriums” – BWIHK-Präsident: Wir unterstützen und begleiten die Initiative – aber ich wünsche mir darüber hinaus die Beseitigung einer Ungerechtigkeit in der Weiterbildung.

Stuttgart / Mannheim – „Ich begrüße den heutigen Start der neuen Info- und Werbekampagne für die berufliche Weiterbildung sehr. Als Partner unterstützt und fördert die IHK-Organisation das Ziel, die Teilnahmebereitschaft an Weiterbildungen im Land voranzubringen, nach Kräften. Schließlich hat auch die jüngst veröffentlichte IHK-Studie zu Weiterbildungserfolgen klar aufgezeigt, dass sich berufliche Weiterbildung richtig lohnt. Für Beschäftigte mit verbesserten Positionen, mehr Gehalt und persönlicher Weiterentwicklung – für Betriebe durch den Gewinn gesuchter und top-motivierter Fachkräfte”, kommentiert Christian O. Erbe, Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertages (BWIHK) den Kick-Off der Weiterbildungskampagne, die mit den Slogans »THE CHÄNCE« und »Du bist mehr« seit Tagen in der Stuttgarter Innenstadt für Aufmerksamkeit sorgt.

Allerdings, das betont Erbe deutlich, müsse eine Ungerechtigkeit bei allem Weiterbildungswerben seitens der Landesregierung noch dringend beseitigt werden: „Seit Jahren bekommen nur Absolventinnen und Absolventen von Meisterkursen im Handwerk eine Erfolgsprämie von 1.500 Euro vom Land. Unsere erfolgreichen Prüflinge der absolut vergleichbaren IHK-Weiterbildungsabschlüsse erhalten nichts. Das ist aus meiner Sicht nicht länger hinnehmbar. In Thüringen hat die Landesregierung gerade mit einer entsprechenden Prämie reagiert und in Bayern werden seit diesem Jahr sogar quasi alle Kosten übernommen, die Teilnehmenden einer Höheren Berufsbildung entstehen – unabhängig davon, bei welchem Träger die Abschlüsse erworben worden sind. Der Aufstiegsbonus auch für unsere Weiterbildungsabschlüsse wäre deshalb ein wirkliches Zeichen von Wertschätzung und Anerkennung für die Leistungen der Weiterbildungsabsolventen. Diese kommen schließlich unserem Standort, der Wertschöpfung in der Wirtschaft und damit auch wieder der Politik zugute.”

