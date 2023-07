Mannheim – Swansea-Platz: 2. Aktionstag zur Neugestaltung

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Swansea-Platz in I 6/H 6 stellt mit einer Fläche von rund 6.000 Quadratmetern für viele Menschen in der Westlichen Unterstadt einen bedeutenden, wohnungsnahen Freiraum für Spiel, Aufenthalt und Erholung dar. Da der Swansea-Platz für die Entwicklung des Quartiers und die Menschen vor Ort viel Potenzial bietet, soll er unter Einbeziehung der Bürgerschaft neugestaltet und an die modernen, urbanen und multifunktionalen Ansprüche angepasst werden. Nach dem Preisgerichtverfahren im Juli 2021 und einem anschließendem Vergabeverfahren konnte das Landschaftsarchitekturbüro GDLA aus Heidelberg als einer der zwei 1. Preisträger beauftragt werden, einen Vorentwurfsplan zu erarbeiten.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Am ersten Aktionstag, am Freitag, 23. Juni 2023, nahmen mehr als 130 Kinder, Jugendliche, Eltern und Senior*innen am Spaziergang über den Swansea-Platz teil. Mit Elan und Begeisterung wurden die Pläne beleuchtet, bepunktet und kommentiert. Im Aktionszeitraum vom 23. Juni bis 11. Juli 2023 nutzten bisher einige Gruppen das Angebot und spazierten mithilfe eines Arbeitsheftes über den Platz. Der zweite Aktionstag findet am Samstag, 15. Juli 2023, von 10 bis 14 Uhr, auf dem Swansea-Platz statt. An diesem Tag wird die Auswertung der im Aktionszeitraum gesammelten Rückmeldungen präsentiert. Die Aktionstags-Ergebnisse fließen dann in die Weiterentwicklung des Vorentwurfsplans ein. Im September/ Oktober 2023 soll der fertige Vorentwurfsplan dem Gemeinderat zum Beschluss vorgelegt werden.

Es laden ein:

Kinderbeauftragte der Stadt Mannheim

Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung der Stadt Mannheim

Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung der Stadt Mannheim

Quartiermanagement Unterstadt

Begegnungsstätte Westliche Unterstadt e.V.

GDLA Landschaftsarchitektur, Heidelberg

Weitere Informationen gibt es unter https://mannheim-gemeinsam-gestalten.de/swanseaplatz