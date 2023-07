Speyer – Motorradfahrer verletzt

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 06.07.2023 gegen 20:58 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem Motorrad die Landauer Straße in Richtung Innenstadt. In einer langegezogenen Kurve kam der Fahrer aufgrund unangepasster Geschwindigkeit und dem betätigen der Vorderradbremse von der Straße ab. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Die Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden. Am Grünstreifen entstand kein Schaden.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One