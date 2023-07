Studienplatz beim Naturpark Neckartal Odenwald – Jetzt bewerben!

Eberbach / Neckar-Odenwald-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. bietet zum Wintersemester 2023/2024 erstmalig einen Studienplatz Bachelor of Science (B.Sc.) Sustainable Management in Kooperation mit der Dualen Hochschule (DHBW) Mosbach an. Alle Informationen dazu auf https://www.naturpark-neckartal-odenwald.de/aktuelles/stellenausschreibungen.

