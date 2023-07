Ludwigshafen – Sanierung des Friedhofsgebäudes in Mundenheim gestartet – Sprechstunden des Behindertenbeauftragten entfallen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Sanierung des Friedhofsgebäudes in Mundenheim hat begonnen. Um mit den Arbeiten am Dach zu beginnen, wird zunächst ein Baugerüst aufgestellt. Für die Dauer der Bestattungstermine werden lärmintensive Arbeiten aber eingestellt, um die Trauergemeinden nicht zu stören. Voraussichtlich ab Anfang August finden die Abschiedsfeiern in Mundenheim dann – wie bereits bei den Sanierungen anderer Trauerhallen – in einer Zelthalle statt. Im Zuge der Sanierung in Mundenheim ist vorgesehen, die Dächer und Fenster zu erneuern sowie im Innern die Büro- und Aufbahrungsräume den aktuellen Anforderungen anzupassen. Ferner werden die Sanitäranlagen erneuert und eine Behindertentoilette eingebaut. Informationen zu Beerdigungen können direkt bei der Friedhofsverwaltung unter der Telefonnummer 0621 504-4849 oder unter der E-Mail-Adresse friedhofsverwaltung@ludwigshafen.de erfragt werden. Weitere Auskünfte zum Bauvorhaben können unter der E-Mail-Adresse friedhoefe@ludwigshafen.de eingeholt werden.

Sprechstunden des Behindertenbeauftragten entfallen

Urlaubsbedingt entfallen ab sofort bis 25. Juli die Sprechstunden des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten der Stadt Ludwigs-hafen, Peter Stahl. Er bietet in der Regel jeden Mittwoch im Stadthaus Nord von 9 bis 12 Uhr Sprechstunden an. In dringenden Fällen können sich während seiner Abwesenheit Bürger*innen montags bis freitags vormittags an die Geschäftsstelle des Beirats für Menschen mit Behinderungen wenden. Sie ist unter folgenden Kontaktdaten erreichbar: Telefon: 0621 504-3603, E-Mail: behindertenbeirat@ludwigshafen.de.