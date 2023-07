Casting für “Sister Act” und Aufführung von “Die lustige Witwe” im Pfalzbau Ludwigshafen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Nachdem das Junge Muscial der Pfalzbau Bühnen unter der Leitung der Regisseurin und Choreographin Iris Limbarth in den letzten Jahren große Erfolge unter anderem mit „Fame“, „Die 3 Musketiere“ und „Blues Brothers“ feiern konnte, werden nun für ein neues Projekt wieder theaterbegeisterte Jugendliche und junge Erwachsene aus Ludwigshafen und der Region gesucht. Für April 2024 ist mit dem weltbekannten Musical „Sister Act“ die nächste Premiere geplant, die Proben sollen noch in diesem Jahr beginnen. „Sister Act“ erzählt die Geschichte der Clubsängerin Deloris, die auf der Flucht vor ihrem gewaltbereiten Exfreund und seinen Gangstern in einem Kloster Zuflucht sucht und schließlich mit der Leitung des wenig erfolgreichen Nonnenchores betraut wird. Das Musical verbindet dabei eine spannende Story, witzige Dialoge und virtuose Choreographien. Theaterbegeisterte Menschen zwischen 15 und 25 Jahren haben nun die Chance, sich am 18.07. um 18.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen bei einem Casting vorzustellen und Teil des Ensembles des Jungen Musicals zu werden. Hierfür muss ein Song und ein kurzer Monolog vorbereitet werden, auch ein kleines Tanztraining ist Teil der Auswahl. Gesucht werden keine Profis, sondern Amateure mit Potential, Enthusiasmus sowie Freude an Gesang, Tanz und Schauspiel. Anmeldung entweder bei: j.schwarz.96@web.de oder irislimbarth@gmx.de

Die lustige Witwe

Franz Lehár wird es gerne zugeschrieben, die Wiener Operette zur Jahrhun­dertwende aus ihrem Winterschlaf erweckt zu haben. In seiner Karriere, die bis in seine späten Lebzeiten andauerte, schuf er Werke, deren Wichtigkeit auch heute nicht von der Hand zu wei­sen ist. Mit seiner Operette Die lustige Witwe gastiert das Pfalztheater Kaiserslautern am Donnerstag, 13.7.2023 und am Samstag, 15.7.2023 um jeweils 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 16.7.2023 um 14.30 Uhr zum Abschluss der Spielzeit des Theaters im Pfalzbau.

In Franz Lehárs Operettenklassiker, der seine Uraufführung am 30. Dezember 1905 im Theater an der Wien erlebte, erscheint die Witwe Hanna Glawari als eine Frau, die den Wilden Zwanzigern entsprungen sein könnte: Mit analytisch klarem Blick durchschaut sie das Spiel der Gesellschaft und nimmt es sich emanzipiert heraus, in ihrem Leben selbst Regie zu führen. So verortet Regisseur François de Carpentries zusammen mit Bühnenbildner Thomas Dörfler sowie seiner Kostümbildnerin und konzeptionellen Mitarbeiterin Karine van Hercke das Stück im Paris der sogenannten „Années folles“ und zeigt mit viel Witz und Esprit, wie jede und jeder danach strebt, die eigenen Ziele zu erreichen. Ehrlich ist hier niemand: Ohne Rücksicht auf Verluste versuchen alle, sich ins beste Licht zu setzen, man flirtet, verhandelt und diskutiert – aber zum Kern kommt man erst, wenn „Lippen schweigen“. Franz Lehárs brillante Kompositionen für Die Lustige Witwe unterstreichen die Handlung und machen sie zeitlos, denn sie umfassen nicht nur eingängige Melodien – gespielt unter der Musikalischen Leitung von Olivier Pols -, son­dern auch pikante Darstellungen von Paris, romantische Beschreibungen der slawischen Welt und bunte Instrumentationen zur Charakterisierung der exzentrischen Persönlichkeiten dieser Operette.

Preise 41 € / 35 € / 29 € / 23 € Nachmittagsvorstellung 14.30 Uhr 24 € / ermäßigt 14 €

Kartentelefon 0621/504 2558

Foto: © Hans-Jürgen Brehm-Seufert